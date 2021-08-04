Spil Dağı Milli Parkı’nda utandıran görüntü

Türkiye’nin dört bir yanında orman yangınları devam ederken Manisa’da Spil Dağı Milli Parkı’ndaki görüntüler tepki çekti. Kentin akciğerleri olan milli parkta vakit geçiren bazı kişilerin attığı çöpler, bıraktıkları içki şişeleri yangın çıkarma riskine karşı harekete geçildi. Hem çevre gönüllüleri hem de belediyeler yangına neden olabilecek atıkları toplamaya başladı.

ÖĞRETMENLER GÖNÜLLÜ OLDU

Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Eğitim Merkezi’nde görev yapan bir grup öğretmen ormanları korumak amacıyla Spil Milli Parkı’nın içerisinde yer alan Kent Ormanı bölgesinde yangına sebep olabilecek atıkları topladı. Ormanda 42 derece sıcaklığın altında çevreci öğretmenler yaklaşık bir saatlik süre içerisinde 20 poşet plastik şişe ve içki şişeleri ile şişe parçaları topladı.

Öğretmenlerin atık toplama etkinliğine katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, gördükleri manzara karşısında büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, duyarsız vatandaşlar tarafından ormanlık alanların çöp alanlarına dönüştürüldüğünü dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Her tarafta şişeler, pet bardaklar, yenilen yiyeceklerin atıkları. Burası bir ormandan ziyade çöp alana dönüşmüş durumda. Yukarıda çöp konteyneri var. Çöp konteynerleri bomboş. Dışarıda 45 derece sıcaklık var. Her tarafta boş şişeler. Böyle bir ortamda yangın olmaması gerçekten mucize. Çevreci öğretmenlerimizle elimizden geldiği kadar bu atıkları topladık. Bundan sonrada toplamaya devam edeceğiz. Gönül istiyor ki, tekrar geldiğimizde bıraktığımız temizlikte bulalım. Vatandaşlarımıza bu konuda uyarıda bulunmak istiyoruz.”

Gönüllü öğretmenler tarafından toplanan 20 poşet çöp, Manisa Büyükşehir Belediyesi bağlı işçiler tarafından kamyona yüklenerek atık tesisine gönderildi.

BELEDİYE BAŞKANI FOTOĞRALARLA UYARDI

Orman yangınlarını artmasıyla birlikte belediyelerin bulundukları bölgelerdeki ormanlık alanlara duyarlılığın artmasıyla birlikte Manisa’da AKP’li Şehzadeler Belediyesi’nin temizlik işçileri de harekete geçti.

AKP’li Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise belediye işçilerinin temizlik sırasında çektiği fotoğrafları paylaşarak ormanlardaki kirliliği gözler önüne serdi. Çekilen fotoğraflarda temizlik işçilerinin çoğunlukta içki şişelerini toplaması dikkati çeken nokta oldu.

AKP’li Belediye Başkanı Çelik’in 2 Ağustos tarihinde paylaştığı fotoğrafların üzerine yaptığı yorumda uyarıda bulunarak şu cümlelere yer verdi; “Ekiplerimiz Spil Milli Park yolu üzerinde kapsamlı bir çalışma yaparak yangına sebebiyet verme ihtimali olan şişeleri topladı. Ormanlık alanlara gelişi güzel bırakılan şişeler yüksek hava sıcaklıkları nedeni ile yangınlara sebep olabilir” açıklamasından bir gün sonraki durumu paylaştı.

Belediye temizlik ekiplerinin ormanlık alanlarda temizlik çalışmalarına devam ettiğini, ancak aynı manzara ile karşılaştığına dikkat çeken AKP’li Belediye Başkanı Çelik, 4 Ağustos tarihinde paylaştığı paylaşımında ise “Ne olursunuz” cümlesiyle sitem ederek şu ifadeleri yer verdi; “Bu fotoğraflar bu sabah Spil yolunda çekildi. Biz toplamaktan asla yorulmayız. Ama ne olursunuz, bu şişeleri ciğerlerimiz olan ormanlarımıza gelişi güzel atmayın. Yangınlara sebep olmayalım. Ormanları evimiz gibi temiz tutalım.”

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