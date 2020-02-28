SPK’dan açığa satış yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul Pay Piyasasında bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verdi.

SPK’dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 1 inci maddesi çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak, Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında 28.02.2020 tarihinde

1. Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine,

2. Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına karar verilmiştir.”

AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Borsa İstanbul’un internet sitesinde açığa satış işlemi, “sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesi” olarak tanımlanıyor. Hisse değerlerinin düşüşe geçeceğine inanan yatırımcılar, açığa satış yöntemine başvuruyor.

Yatırımcı, hisse senetlerini yüksek fiyattan satıp, vadesi geldiğinde düşük fiyattan alarak alıcıya teslim ediyor ve aradaki fiyat farkından kazanç sağlamayı hedefliyor.