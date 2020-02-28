SPK’dan açığa satış yasağı

Yazan:
Alaturka Online
-

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul Pay Piyasasında bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verdi.

SPK’dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 1 inci maddesi  çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir  ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının  korunmasını teminen, SPKn’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak, Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında 28.02.2020 tarihinde

1. Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış  tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların  da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve  yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine,

2. Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun  yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına karar verilmiştir.”

AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Borsa İstanbul’un internet sitesinde açığa satış işlemi, “sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesi” olarak tanımlanıyor. Hisse değerlerinin düşüşe geçeceğine inanan yatırımcılar, açığa satış yöntemine başvuruyor.

Yatırımcı, hisse senetlerini yüksek fiyattan satıp, vadesi geldiğinde düşük fiyattan alarak alıcıya teslim ediyor ve aradaki fiyat farkından kazanç sağlamayı hedefliyor.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?