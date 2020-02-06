SP’li belediyenin makam aracına el konuldu

Adıyaman‘da 31 Mart yerel seçimlerinde AKP‘den Saadet Partisi‘ne geçen Kahta Belediyesi‘nde geçen Ocak ayı meclis toplantısında AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla ‘kamu yararı’ kaldırıldı. Belediyenin taşınmaz ve araçlarının icra yoluyla satılmasının önünün açılması sonrasında belediyeye ait makam aracına icralık olduğu gerekçesiyle el konuldu.

“AMAÇ BELEDİYEYİ ÇALIŞTIRMAMAK”

Yaşananlarla ilgili SÖZCÜ’ye konuşan Kâhta Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan şunları söyledi:

* İller Bankası Gaziantep Bölge Müdürlüğü’ne gittiğim sırada trafik polisleri durdurdu. Yol kenarına çekilen otomobile icra dairesi tarafından çıkarılan yakalama kararına istinaden el konuldu. Otomobil çekiciyle otoparka çekildi.

* Kamu yararı’ kararının kaldırılması kararı devam ettiği müddetçe belediyenin araçlarına bundan sonraki süreçlerde de el konulabilir. AKP’liler kamu yararını kaldırmalarındaki amacı belediyenin taşınmazlarına ve araçlarına el konulmasını istemeleriydi. Bunu da bilinçli yaptıklarını ifade ediyorlar. Buradaki amaç belediyeyi çalıştırmamak.

“ÇOK BÜYÜK HAKSIZLIK YAPIYORLAR”

CHP Kahta İlçe Başkanı Zeynel Akdoğan ise, “Belediye Başkanı Yusuf Turanlı’ya çok büyük haksızlık yapılıyor. Önünü kesiyorlar” diyerek, şunları söyledi: Bir belediye başkanın önünün tıkanmaması lazım, belediye meclis üyelerinin sayın başkana yardımcı olmaları lazım. Hangi şartlarda olursa olsun şu anda Yusuf Turanlı Kahta’nın belediye başkanıdır halka hizmet için oradadır. Belediyenin aracının el konulması Kahta halkına yapılan bir haksızlıktır.