Spor camiası koronavirüsle mücadele için birlik oldu

ANKARA (AA) – FATİH ÇAKMAK – Türkiye'de, başta futbol, basketbol, voleybol, hentbol olmak üzere 62 spor federasyonu aldığı birçok önlemle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelesini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 12 Mart'ta yapılan toplantıda alınan kararlar kapsamında öncelikle spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağı bildirildi.

Gelişmeler üzerine 19 Mart Perşembe günü Ankara'da Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanlarıyla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önlemler kapsamında futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini ilan etti.

Bakan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı'nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde, hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir." açıklamasını yaptı.

Sporda birçok tedbirin hayata geçirildiğini belirten Kasapoğlu, "Liglerin seyircisiz oynatılma kararını ülkemizde sadece bir vaka varken aldık. Avrupa'da bu kararı vaka sayısına göre en erken alan ülkeyiz. Tedbiren uygulanan bu karar, koronavirüs pandemisinin geçtiğimiz haftaki yayılım durumu neticesinde ilgili kurum ve kuruluşlarımızla sürekli istişareler içerisinde alınmıştı." ifadelerini kullanmıştı.

– Spor camiasından Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 14 kurala uyulması çağrısı

Spor camiasında sporcular ve kulüp yöneticileri, Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskine karşı belirlenen 14 kurala uyulması çağrısında bulundu.

Beşiktaş, Sivasspor ve Antalyasporlu futbolcuların yanı sıra farklı branşlardan birçok sporcu, spor kulübü ve teknik adam, salgına karşı etkili mücadele için başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek oldu.

Evde kalan vatandaşlar için sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yapan sporcular ve antrenörleri, vatandaşların evde hareketsiz kalmayıp spor yaparak enerji bulmaları için teşvikte bulundu.

"Evde bulunduğunuz süre içerisinde, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından tamamen ücretsiz hizmet veren ve profesyonel eğitmenler eşliğinde hazırlanan her yaşa uygun 900'e yakın fiziksel aktivite videolarının yer aldığı, bedensel, görme, işitme engelli egzersiz videoları ve su hatırlatma modülleri ile yenilenen 'HisApp' uygulaması ile evlerinizde hareketsiz kalmayın." duyurusu yapıldı.

– Federasyonların önlemleri

Federasyonların, hizmet binaları, spor salonları, statlar virüse karşı dezenfekte edildi. Sporcular ve çalışanlar Sağlık Bakanlığının ilan ettiği 14 kurala uymaları konusunda uyarıldı. Önlemler kapsamında, spor merkezlerine dezenfektanlar yerleştirildi, maskeler dağıtıldı.

Güreş, halter, judo, atletizm, cimnastik başta olmak üzere 62 spor branşında yurt içi ve yurt dışı organizasyonlar durduruldu. Yurt dışında kampta bulunan milli sporcular ivedilikle Türkiye'ye getirildi ve 14 gün kuralına göre gözetim altında tutularak virüsle ilgili bütün testlerden geçirildi.

Birçok spor branşının 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota veren son Avrupa ve dünya organizasyonları iptal edildi, yahut ertelendi. Bu kapsamda, Türkiye'nin ilk kez 31 Mart-7 Nisan tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapması planlanan 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları (Trisome Games 2020) da 19-26 Ekim tarihlerine alındı.

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyatları için şu ana kadar atıcılıkta 4, atletizmde 12, bisiklette 2, boksta 1, cimnastikte 4, güreşte 4, tekvandoda 4, yelkende 5, yüzmede 5, karatede 5 kota ve voleybolda 12 olmak üzere toplam 11 branşta 58 sporcuyla kota kazandı. Halter, judoda ve diğer branşlarda kota sınırındaki birçok milli sporcu kota mücadelelerinin yapılmasını bekliyor.

– Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda koronavirüs şüphesi

Öte yandan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığı duyuruldu.

Daha sonra ise sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların ve idari ekibin gerekli testlerden geçtiği bildirilerek, "Hiçbir oyuncumuzda hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablo söz konusu değildir. Bir idari çalışanımız ise hastanede tedbir amaçlı kontrol altında tutulmaktadır. Sağlık Bakanlığımızdan gelecek test sonuçları sonrasında kamuoyuna yeni bir açıklama yapılacaktır." denildi.

Kulüpler, spor adamları ve sporcular, Fenerbahçeli basketbolculara "geçmiş olsun" mesajları paylaştı.