Spor camiasından başsağlığı mesajları

Yazan:
Alaturka Online
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Suriye’nin İdlib kentinde Esad rejimine bağlı güçlerin Serakib’in güneybatısında Türk askerine yönelik saldırısında 33 Mehmetçik şehit düştü. Türkiye’yi yasa boğan haber sonrası spor camiası, hayatını kaybeden askerler için başsağlığı mesajları paylaştı.

İşte sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlardan bazıları:

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?