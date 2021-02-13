Spor camiasından Kadir Topbaş için taziye mesajı

ANKARA (AA) – Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu vefat eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için taziye mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''YDK üyemiz Hüseyin Ersan Topbaş’ın babası, Kulübümüzün üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Kadir Topbaş’a Allah’tan rahmet; değerli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Galatasaray Kulübünün mesajında ise, "1999-2004 yılları arasında Beyoğlu Belediye Başkanlığı, 2004-2017 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevini yürüten Kadir Topbaş'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Topbaş ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de Göksel Gümüşdağ'ı mesajını paylaşarak "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 13 yıl boyunca başkan vekilliğini yaptığım kıymetli büyüğüm Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İstanbul'a yapmış olduğun tüm hizmet ve katkılar için kendisine minnettarız. Kadir Topbaş'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu da yayımladığı mesajında, "Kadim şehrimiz İstanbul'a çok değerli hizmetlerde bulanan, arkasında sayısız eser bırakan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." denildi.