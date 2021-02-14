Spor camiasından Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehit vatandaşlar için başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) – Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı diledi.

TFF'nin başsağlığı mesajında, "Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kartal 2 Harekat bölgesinde hain terör örgütünün bir mağarada rehin tuttuğu masum vatandaşlarımızı alçakça bir saldırıyla şehit ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şehit vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TBF'nin mesajında, "Pençe Kartal-2 Harekatı'nda PKK'nın alçak saldırısıyla şehit olan 13 sivil vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz." denildi.

Beşiktaş Kulübünün paylaşımında, "Alıkonulan masum ve silahsız 13 sivil vatandaşımızın, hain terör örgütü PKK tarafından alçakça katledildiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hain saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı dileriz." şeklinde görüş belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü, yaşanan üzücü olayla ilgili, "Kuzey Irak'ta Pençe-Kartal 2 Harekat bölgesinde hain terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz." paylaşımında bulundu.

Galatasaray Kulübünün mesajında ise "Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kartal 2 Harekat bölgesinde hain terör örgütünün alçakça şehit ettiği masum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca çok sayıda federasyon ve spor kulübü de Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı mesajı yayımladı.