Spor paketi iptali çileye dönüştü

Süper Lig futbol maçlarının resmi yayıncı kuruluşu Digiturk, Corona virüsü nedeniyle liglerin ertelenmesi sonrası aboneliklerini iptal ettirmeye çalışanlara büyük zorluk çıkarıyor.

Karşılaşmaların belirsiz bir tarihe ertelenmesi sonrası ödedikleri ücretin kalan kısmını tahsil etmek isteyen sporseverler, bir türlü işlem gerçekleştiremiyorlar. Digiturk müşteri hizmetlerini arayan müşterilerin, spor paketi iptal talepleri çeşitli gerekçelerle yerine getirilmiyor.

Aboneliklerini tamamen iptal ettirmek isteyenlerden ise faks çekmeleri veya bayiye gitmeleri isteniyor. Digiturk’ün Corona virüsü nedeniyle evinde oturan vatandaşlardan bayiye gitmelerini istemesi de sosyal medyada büyük tepki çekiyor.

DİZİ VE FİLM PAKETİ

Süper Lig’in yanı sıra Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve EuroLeague maç yayınlarını da yapan Digiturk, spor paketi kullanıcılarına “Evde Kal” kampanyası kapsamında karşılaşmalar başlayana kadar tüm dizi ve film kanallarını ücretsiz erişimine açtığını duyurdu.

Ancak bu uygulamaya rağmen yine aboneliklerini iptal ettirmek isteyen müşteriler oldu. Bazı müşteriler de zaten daha önceden dizi ve film paketi sahibi olduklarını belirterek spor paketlerinin iptalini istedi.

KATARLILAR ALMIŞTI

Digiturk, 2016 yılında Katarlı BeIN Media Group’a ihalesiz şekilde yaklaşık 1 milyar dolara satılmıştı. Satış sonrası 5 sezonluk Süper Lig maç yayınları ihalesinin de Digiturk’e verilmesinin önü açılmıştı.

Hem ihalesiz satış hem de yayın ihalesinin Katarlı yeni patronlara verilmesi kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu. 500 milyon dolar artı KDV ile ihaleyi alan Digiturk, kur krizinden olumsuz etkilenmişti.

Ödemelerde sorun yaşan Digiturk’ün bu nedenle abonelik iptallerinde sorun çıkardığı ifade ediliyor.