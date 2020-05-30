Spor salonları ne zaman açılacak? İşte spor salonlarının açılış tarihi…

Yazan:
Alaturka Online
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Corona virüsü nedeniyle birçok noktada sıkı önlemler alındı ve aylar önce spor salonları da kapatıldı. Sporlarına devam etmek isteyen vatandaşlar ise salonların ne zaman açılacağını araştırıyor. Spor salonlarının açılış tarihi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı…

Spor salonları ne zaman açılacak? Tarih açıklandı mı?

SPOR TESİSLERİ NE ZAMAN AÇILIYOR?

Spor salonları 1 Haziran’da açılıyor. Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler 00.00’a kadar hizmet verebilecek. Açık havada oturma alanları bulunan mekanlarda, saat 00.00’da sona erdirilmesi şartıyla konser düzenlenebilecek.

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