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6 Nisan 2023
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Spor Toto Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Alaturka Online
Alaturka Online

Spor Toto Süper Lig’de 28. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.

Galatasaray haftayı bay geçerken, Adana Demirspor ve Alanyaspor ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK maçları nedeniyle sahaya çıkmayacak.

İŞTE PROGRAM

7 NİSAN CUMA

20:30 Konyaspor – Antalyaspor (Direnç Tonusluoğlu)

8 NİSAN CUMARTESİ

16:00 Ankaragücü – İstanbulspor (Mustafa Kürşad Filiz)

20:30 Kasımpaşa – Trabzonspor (Burak Şeker)

9 NİSAN PAZAR

16:00 Sivasspor – Başakşehir (Arda Kardeşler)

20:30 Beşiktaş – Giresunspor (Atilla Karaoğlan)

10 Nisan Pazartesi

16:00 Kayserispor – Ümraniyespor (Zorbay Küçük)

20:30 Fatih Karagümrük – Fenerbahçe (Abdülkadir Bitigen)

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