Spor Toto Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de 28. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.
Galatasaray haftayı bay geçerken, Adana Demirspor ve Alanyaspor ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK maçları nedeniyle sahaya çıkmayacak.
İŞTE PROGRAM
7 NİSAN CUMA
20:30 Konyaspor – Antalyaspor (Direnç Tonusluoğlu)
8 NİSAN CUMARTESİ
16:00 Ankaragücü – İstanbulspor (Mustafa Kürşad Filiz)
20:30 Kasımpaşa – Trabzonspor (Burak Şeker)
9 NİSAN PAZAR
16:00 Sivasspor – Başakşehir (Arda Kardeşler)
20:30 Beşiktaş – Giresunspor (Atilla Karaoğlan)
10 Nisan Pazartesi
16:00 Kayserispor – Ümraniyespor (Zorbay Küçük)
20:30 Fatih Karagümrük – Fenerbahçe (Abdülkadir Bitigen)