Spor yazarları Beşiktaş – Alanyaspor maçını kaleme aldı! “Dele’ye Burak dokunuşu”

Cenk Tosun attığı iki golle karşılaşmaya damga vururken Siyah-Beyazlılar lider Galatasaray’ı takibini sürdürdü. Fanatik Gazetesi’nin usta yazarları Beşiktaş’ın 3-0’lık galibiyetini kaleme aldı.
TUNÇ KAYACI: ZİRVE YARIŞINDA KAYIPSIZ
Aboubakar’ın 3. dönemi nedeniyle Vodafone Park’ı dolduran Beşiktaşlı taraftarlar Alanyaspor karşısında üst üste 5. galibiyeti görmeye gelmişti. 5 eksikli Beşiktaş hırs ve istek açısından dopdoluydu. Siyah-Beyazlılar’ın orta alanı çabuk geçip rakibe ön alan baskısıyla oyun kurgusunu bozma planı belli bölümlerde tuttu.
TUNÇ KAYACI: ZİRVE YARIŞINDA KAYIPSIZ
Bunlardan birinde Furkan, hatalı kafa pasıyla penaltıya sebebiyet verince Cenk Tosun takımını öne geçirdi. Beşiktaş top rakipteyken Alanyaspor’un isabetli pasa dayanan organizasyonunda zaman zaman zorlandı. İşte bu anlarda Mert Günok geçit vermedi. İkinci yarının 60. dakikasında maç bitti dersek yalan olmaz. Alanyaspor’un saplantı düzeyine ulaşan göze hoş ama sonuca etki etmeyen futbolu hatalarla birlikte golleri de getirdi. Cenk Tosun nefis bir golle farkı ikiye çıkartırken, Dele Alli ile fark 3 oldu.
TUNÇ KAYACI: ZİRVE YARIŞINDA KAYIPSIZ
Alanya şanslar buldu ama… Her ne kadar rakibin B planı olmayan futbol anlayışını eleştirsek de Beşiktaş önemli isimlerden yoksun olmasına rağmen onları aratmayan bir futbol sergiledi. Öte yandan evindeki ilk maçta Alanya’da 3-0 yenik duruma düşüp 3-3’ü yakalayan Akdeniz ekibi aslında aynısını yapacak şansları buldu ama son vuruşlarda başarısızdı. Deplasmandaki kötü gidiş bu maçta da sürdü açıkçası. Beşiktaş ise zirve yarışını kayıpsız geçip şampiyonluk iddiasını gösterdi.
CEM DİZDAR: VERİMLİ OYNAYIP KAZANDI
Skordan bağımsız olarak söylenirse, beceremeseler bile iki takımın da oyunda kalmak istediği ancak beceremediği bir ilk yarı izledik.Hücum girişimleri sınırlı kalınca savunmalar ‘’fevkalade’’ görünmüş olabilir mi? Olabilir ama öyle değildi. Kale önü aksiyon sayısı düşüktü. Yine de, lig ortalaması düşünüldüğünde iki takımın niyetinin ‘’Gol’’ olduğu açıktı.
CEM DİZDAR: VERİMLİ OYNAYIP KAZANDI
Beşiktaş rakibine göre daha çok çalışıp, arayan taraf görünümündeyse de esasen beklenenler ikinci devre gerçekleşti. İkinci devreye Beşiktaş, son haftaların en işlevsel oyuncusu Gedson’un pasına tavana vuranCenk Tosun’la girince maç çözüldü! Lakin Beşiktaş’ın en kararlı hattı orta sahası olunca arkadan oyun kurmasıyla tanınan Alanya, sınırlı sayıdaki hücum girişimlerinde gelip gelip duvara vurup döndü. Ardından tam da en çok çalıştığını sandığı dersten ‘’çaktı’’! Geriden çıkarken yine yakalanınca maç bir anda 3- 0’a geldi.
CEM DİZDAR: VERİMLİ OYNAYIP KAZANDI
Neredeyse pozisyon vermediler Geriden oyun kurma, kurabilenler için önemli çözümlerden biridir. Ancak rakip için de fena olmayan bir ders çalışma konusudur! Beşiktaş maçı ‘’önde baskı’’yla çözmüş diye düşünülebilirsiniz ama sanki maç ‘’Antalya maçı geriden kurarken Beşiktaş’ın ön oyuncularının baskısından gereğinden fazla korktuğu için epeyce bocaladı’’ demek daha doğru gibi! Beşiktaş zorlu görünen bir maçı sahaya doğru yayılıp, gücü oyunculara eşik bölüştürecek bir düzenle kazandı. Bir ikisi hariç pozisyon vermedi desem yeridir. Alanya için ise pozisyon almadı desem o da yeridir ama bu da, üç gol atmış fazlaca haksızlık olur, değil mi? Beşiktaş oynamaya çalıştıkça, fırsat buldu, bulduklarını da verimli kullanıp maçı kazanmayı bildi.
ALİ ECE: GÜNEŞ VE KUANTUM ENERJİLERİ
Geçen hafta Kayserispor’un stoperlerinin ilk oynadığı adama karşı presi başlatan Beşiktaş bu kez Farioli’nin daha fazla sayıda ayağa pasla çıkmaya çalışan Alanyaspor’una karşı tam saha karşı presle başladı. İleri 3’lüde santrfor oynayabilen üç oyuncu Muleka-Aboubakar-Cenk arkasında Dele Alli ile başlayınca hücumcuları savunmaya geri koşturmaktansa savunmacıları pres boyuna göre ileri çıkarmak bir Farioli takımı karşısında tercih edilmesi gereken doğru oyun stratejisiydi. Cenk’in golü bizzat Alanyaspor savunmasını hataya zorlayan sürekli karşı pres sayesinde kazanılan penaltıdan geldi. Golden önce Beşiktaş 8 şut çekmişti, son vuruşlar bitirici olmasa da hücum sürekliliği etkileyiciydi.
ALİ ECE: GÜNEŞ VE KUANTUM ENERJİLERİ
Dele’ye Burak dokunuşu! Bitiricilik adına ilk devrenin en çarpıcı anı, şüphesiz Aboubakar’ın VAR’a takılan Muleka’ya sebep iptal edilen aşırtma vuruşuydu. Kuantum fiziksever Aboubakar yine kuantum forvetliğini gösterdi: Pres yaptı, oyun kurdu, sürekli hareketli ve bereketli oyun repertuarıyla Beşiktaş’ın kolektif enerjisini yükseltti onu sürekli hale getirdi. Beşiktaş 80. dakikada 24 kez rakip ceza sahası içinde topla buluşmayı başarmıştı. Dele Alli, ilk kez Beşiktaş’ın oyununa ayak uydurmayı başarırken karşı preste de büyük katkı sağladı ve Beşiktaş’ın üçüncü golünün mimarı oldu. Şenol Güneş, göreve geldikten sonra Beşiktaş’ın toparlanmasını, Cenk ve Gedson’un coşmasını herkes gibi ben de bekliyordum.
ALİ ECE: GÜNEŞ VE KUANTUM ENERJİLERİ
Lakin Şenol hoca, Dele Alli’yi Trabzonspor’dayken Burak Yılmaz’a yaptığı dokunuştaki gibi yeniden bir futbol yıldızına dönüştürürse çok büyük bir başarıya daha imza atar. Atan ve tutan performansı… Cenk’i sona bıraktım çünkü hayatım boyunca en çok etkilendiğim, üzüldüğüm sahneler arasında İnönü’de Everton’a gitmeden önce son maçını oynayan Cenk Tosun’a Şenol hocanın buruk bakışı fotoğrafı var. Bu açıdan bakınca yeniden inşa edilen İnönü Stadı’nda Cenk Tosun’un gol rekoru kırarken hocasının Şenol Güneş olması son derece anlamlı. Şenol hocanın gelir gelmez kaleyi teslim ettiği Mert Günok’un “tutan” performansı da Cenk’in “atan” performansı kadar galibiyet serisinin en değerli belirleyici unsurlarından birisi.
ORHAN YILDIRIM: KAPTAN BÖYLE İSTEDİ
Eksikler çoktu. Takımın aslarından: Rosier, Redmond, Souza, Ghezzal ve Saiss yoktu. Dolu tribünler, yeni transfer Aboubakar’ı karşıladı. Ligin dişli ekiplerinden Alanyaspor, sürpriz puan için oynadı. Sahaya kaptan çıkan Cenk Tosun maça damga vurdu. Milli yıldız, oyunun sıkıştığı anlarda sorumluluk alıp, gemiyi kurtaran isim oldu. Tartışılan Dele Alli, oynadığı futbol ve attığı gol ile nokta koydu. Şampiyonluk isteyen Beşiktaş üç puanı 3 gol ile alıp, zirve uçuşunu sürdürdü. İyi mücadele eden Güney ekibi, bunu skora yansıtamayıp eli boş döndü.
ORHAN YILDIRIM: KAPTAN BÖYLE İSTEDİ
Koptu geliyor Kartal maça fırtına gibi başladı. Daha ilk dakikalar içinde Aboubakar kaçırdı. Ardından Cenk atamadı. Efecan’ın vuruşunda Mert gole izin vermedi. Taraftar gücünü arkasına alan Güneş’in ekibi, her geçekon dakika baskıyı artırdı. Lusamba’nın hatalı vuruşunda pozisyona giren Cenk’i kaleci Runarsson indirdi. 20’de topun başına geçen kaptan, penaltıdan devrenin skorunu belirledi: 1-0. Bu yarıda orta alan iyi organize oldu. Dele Alli, fark yaratmaya başladı. Gedson klasını yine ortaya koydu. Sağ kanatta aksayan Muleka dışında geri düşen olmadı. Konuk Alanyaspor, özellikle yenik duruma düştükten sonra açıldı. Hücum oynamayı tercih etti. Son vuruşlarda etkisiz kalıp, oyundan düştü.
DENİZ ÇOBAN: TAYYİP TALHA KIRMIZI GÖRMELİYDİ
Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, çok zorlanmadan, skorun da verdiği avantajla rahat bir maç çıkardı. Bazı kart ve faul hataları yaptı. 18. dakikada Beşiktaş lehine doğru bir penaltı düdüğü çaldı. Cenk, topu kurtardıktan sonra kalecinin net bir müdahalesi vardı.
DENİZ ÇOBAN: TAYYİP TALHA KIRMIZI GÖRMELİYDİ
26. dakikada hakem, önce Welinton’un Cavaleiro’ya faulünü avantaja bıraktı. Sonrasında Tayyip, Ahmed Hassan’ı çekerek durdurdu. Hakem ikinci pozisyonu değerlendirmeyerek, ilk pozisyona döndü ve Welinton’un faulünü değerlendirdi. Aslında Tayyip’in yaptığı faulü çalması gerekirdi. Faulün yeri itibariyle bariz gol şansı değerlendirmesi yapılarak Tayyip’in kırmızı kart görmesi en doğru karar olurdu.
DENİZ ÇOBAN: TAYYİP TALHA KIRMIZI GÖRMELİYDİ
69. dakikada Alanyaspor lehine verilen penaltı VAR müdahalesiyle iptal edildi. Bence de pozisyonda penaltı yoktu. Hakem düdüğü hatalı çalmıştı.