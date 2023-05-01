Spor yazarları Beşiktaş – Galatasaray maçını yazdı! Bölüm sonu canavarı gibiydi! Devre dışı kaldı…

Süper Lig devi Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında Galatasaray’ı konuk etti. Dev karşılaşma Vodafone Park’ta oynandı. Heyecan dolu müsabakada Ali Şansalan düdük çaldı. Ali Şansalan’ın derbideki yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Emin Tuğral üstlendi. Beşiktaş, Galatasaray’ı 3-1 mağlup etti

Beşiktaş’ın gollerini 35’te Romain Saiss, 58’de Amir Hadziahmetovic ve 90+3’te Vincent Aboubakar kaydetti. Galatasaray’ın tek golü ise 20’de Mauro Icardi’den geldi. Bu sonuç ile Beşiktaş hanesine 3 puan yazdırdı ve ligde 65 puana yükseldi. Galatasaray ise 70 puanda kaldı.

Şampiyonluk yarışı için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray adına çok önemli olan bu karşılaşmayı spor yazarları değerlendirdi. İşte Beşiktaş – Galatasaray maçının yazar yorumları…

Top kazanma canavarı Gedson – ALİ ECE / FANATİK

Beşiktaş, ilk 20 dakikada o kadar çok pas hatası yaptı ki taraftarı da bir türlü maça ağırlığını koyma fırsatını bulamadı. Icardi ise bulduğu ilk fırsatı çok iyi değerlendirdi. Rashica’nın asisti çok iyiydi lakin Colley, Icardi karşısında daha dikkatli olmalıydı. Beşiktaş golü yedikten sonra adeta başka bir maç oynamaya başladı. 30’da Redmond’ın klas çalımı üstüne yaptığı güzel ortada Cenk golü atamasa da tribünler o andan itibaren maça 12. bir oyuncu misali dahil oldu. Tribünlerin ateşinin üzerine duran topta Galatasaray’ın yanlış eşleşme yapması adeta benzin döktü: Galatasaray’ın en kısalarından Torreira, Beşiktaş’ın en uzunlarından Colley’i marke etmeye çalışırken boşluğu bulan Saiss kafayla skoru eşitledi.

İkinci yarıya ise Beşiktaş ilk yarının tam aksine terminatör etkinliğinde başladı. 53-55. dakikalar arasında üç net pozisyon bulan Siyah-Beyazlılar, Aboubakar ve Cenk kolay pozisyonları bozuk para gibi harcadılar. Beşiktaş’ı öne geçiren gol ise en az gol atması beklenen isimlerden birisi olan Amir’in sırtı dönük Oliveira’ya yaptığı ön alan presi sonrası geldi. Amir, Salih ve diğer takım arkadaşları 1-0 yenik duruma düştükten çok çalıştılar, aşırı efor sarf ettiler.

Özellikle Gedson bir kez daha top kazanma canavarlığı ile derbiye damga vurdu. Okan Buruk hoca sürekli oyuncu değiştirmesine rağmen bir türlü oyunu ve skoru değiştiremedi. Şenol Güneş şampiyonluk hesaplarını alt üst etti. Oyunu koparan, bölüm canavarı edasıyla son anda sahneye çıkan Aboubakar oldu. Çok daha müsait pozisyonlarda adeta dünyaları kaçıran Kamerunlu gol bilimcisi, bir kez daha kendine özgü makas çalımıyla bu kez de ligin bu sezonki en iyi stoperi Nelsson’un karşısında muhteşem bir gol attı.

Güneş varsa umut var – ERMAN ÖZGÜR / FANATİK

Maçın ilk yarısını ikiye bölebiliriz. İlk yarım saatlik bölümde dönen topları kazanan ve Beşiktaş’ın durağan görüntüsünü iyi değerlendirerek etkili olan, set hücumunda da birbirleri ile iletişimi kuvvetli hücum hattının, İcardi kalitesi ile bu oyunu golle taçlandıran bir Galatasaray vardı. Golden sonra ise Beşiktaş’ın son 15 dakikalık bölümde hücum ederken daha istekli oluşu, Gedson’un enerjisi ve Galatasaray’ın hatalı alan savunmasına Saiss’in kestiği ceza ile gelen golü eklendi. İlk yarı oyunun karşılığı bir skor vardı. İkinci yarıya ise Beşiktaş tempoyu artırarak başladı. Ancak coşkulu, Adekubbe’nin zaafiyetini kullanarak 15 dakikaya Aboubakar(2) ve Cenk Tosun ile 3 net fırsat sıkıştıran Beşiktaş golcüleri ile değil ekmeğini taştan çıkaran ve Oliviera’dan kazandığı topta golü yapan Hadjiahmetoviç ile buldu.

Yüksek tempo…

Galatasaray’ın Beşiktaş’ın temposuna karşılık veremeyişi ve skor tabelası Okan Buruk’un hamlelere itti. Zaniolo, Mitsjö, Barış Alper ve Dubois dahil oldular. Beşiktaş ise Rosier, Hadjiahmetoviç, Gedson yine yaptıkları tempo ile Galatasaray’ın enerjine direnenlerin başında geldiler. İcardi ve hazırlayanların iletişimi ilk yarıdaki gibi olmayınca son bölüme Beşiktaş avantajlı girdi. Okan Buruk son anlarda risk alınca maçın belki de en iyisi Rosier’in pasında en etkisizlerinden Aboubakar muhteşem bir gol atarak zaferi ilan etti. Beşiktaş için sezonun mesajı şu oldu, Şenol Güneş varsa umut var.

Hak eden kazandı – TUNÇ KAYACI / FANATİK

Beşiktaş’ın tek hedefi evinde kazanıp şampiyonluk hesaplarını güçlendirmek istiyordu. Maça daha iyi başlayan taraf ve pas kalitesiyle oyunu domine eden taraf Galatasaray’dı. Klasik bir Icardi golüyle öne geçen Sarı-Kırmızılı ekip sonrasında Beşiktaş‘ın baskısına boyun eğdi. Aslında boy ortalaması kısa olan Galatasaray için kornerden Saiss’in kafası ile gelen gol sürpriz değildi. İkinci yarı Adekugbe’nin tarafı adeta koridora döndü ve Beşiktaş aradığı ikinci gole çok rahat ulaşabilirdi ama son vuruşlarda beceriksizdiler. Beşiktaş’ın yapmadığını Muslera ve Oliveira ikramı sonucu Hadziahmetovic baskıyla topu kazandı ve takımını öne geçirdi. Okan Buruk bu golü yemeden önce hamlesini yapması gerekirdi, geç kaldı. Beşiktaş skorun avantajıyla psikolojik üstünlüğünde oyunda sağlayınca tel tel dökülen Galatasaray savunması karşısında pozisyonlar bulan taraftı.

Orta alan farkı

Son bölümde Beşiktaş skoru koruma duygusuyla savunmaya çekilmesi Galatasaray’ın baskısını getirdi. Ancak Sarı- Kırmızılı ekipte Zaniolo ve Barış Alper beklentiyi karşılayacak performansta değildiler. Dün gece Dolmabahçe’de hak eden kazandı. Beşiktaş daha çok maçı istedi, daha çok koştu. Bence orta alan farkı skoru belirledi. Daha kaliteli gözüken Galatasaray orta sahası ama etkili olan işini daha iyi yapan Beşiktaş’ın orta alanıydı ve bu farkta 3 puanı getirdi. Son sözü Aboubakar söyledi ve harika bir golle geceye damgasını vurdu..

Doğru plan doğru uygulama – CEM DİZDAR / FANATİK

Maça iyi başlayan Galatasaray doğru alan kullanımı ve fevkalade bitiricilikle golü bulunca ilk devrenin devamını ‘fırsat kollama’ oyunuyla geçirdi. Hal böyle olunca başta zorlanan Beşiktaş’ın top ve alan kullanımında eli güçlenmiş oldu. Gerçi topla oynadılar oynamasına ancak dişe dokunur fırsatların tamamını yüksek toplardan buldular. Biri de zaten gol oldu. Bu da anlaşılır çünkü özellikle duran toplarda rakip ceza alanına gönderdiği oyuncuların bariz boy üstünlüğü söz konusuydu. Ancak ceza sahası çevresinde duran top aramak yerine akan oyunda yapılan ortalar boy avantajını kullanmayı engelledi. Bu arada Galatasaray savunması da Aboubakar’a koşu ya da dripling alanı bırakmayınca Cenk de devre dışı kaldı.

İkinci yarı oyun tamamen Beşiktaş’ın elindeydi ve rakiplerini sık sık geniş alanda yakalamaya başladılar. Ne var ki, önde olmalarına ve alan bulmalarına rağmen hücumda çoğalamayınca istediklerini de yapamadılar. Hadziahmetovic’in baskıyla kapıp gol yaptığı top onlar için gecenin ödülü oldu. 70’lere doğru Galatasaray tekrar oyuna döndü. Bu bölümde zorlanan Beşiktaş savunması durumu ancak üst üste kartlar görerek savuşturmaya çabaladı.

Uzatmada ise Beşiktaş iyice kendi alanına gömülünce hücum alanına çok adamla gelen Galatasaray arka alanda ciddi açıklar vermeye başlamıştı ki, Aboubakar nihayet en iyi yaptığı şey için alanı buldu ve maçı noktaladı. Oyun futbol açısından tatmin edici olmasa da iki takımın ligdeki durumu ve Fenerbahçe’nin denklemde kalması gibi ihtimaller heyecan katsayısını yüksek tuttu. Beşiktaş maçı kazanma planını doğru işletti denebilir. Gerektiği yerde gerekenleri yaparak maçı kazanmayı bildiler.

Yeni denklem -SERKAN AKCAN / FANATİK

Galatasaray, Dolmabahçe’deki derbinin ilk 20 dakikasını yüksek enerjiyle oynamanın meyvesini bir set hücumu esnasında buldu. Rashica’nın pası çok doğruydu ama Icardi’nin geçen hafta Karagümrüklü Borini’nin Nelsson’un etrafından dolaşarak attığı golün benzerini Colley’in yanından ağlara göndermesi çok klastı. Aboubakar ile Cenk oyuna bir türlü girememelerine rağmen Beşiktaş golü yedikten sonra orta sahada kurduğu bariz üstünlükle oyunun momentumunu eline aldı. Oliviera kendi ceza sahasına yakın yerlerde bol hata yaptı, top kaybetti, Beşiktaş ise Gedson ile kazandığı topları hızlıca hücuma dönüştürebildi. Galatasaray ilk yarıda feci bir duran top savunması yaptı. Torreira’yı 1.91’lik Colley’e, Oliviera’yı Saiss’e yapıştıran Okan Buruk savunmada kısa kalmayı faul kazanarak avantaja çevirmeyi hedefledi. Ne var ki, bu tercih ikinci duran top setinde Beşiktaş’ın hanesine gol olarak yazıldı. Oyunun hakimiyeti Beşiktaş’a geçti, nitekim Galatasaray Icardi’nin gol olan şutu dışında tek bir şut dahi deneyemeden ilk yarıyı bitirdi.

Oliviera o kadar kötü bir maç oynuyordu ki, ikinci yarıya başlamasını sanırım kendi bile beklemiyordu. Okan Buruk ısrar edip Portekizliyi sahaya sürmesinin pişmanlığını Hadziahmetoviç’in Oliviera’dan kaptığı attığı golde yaşamış olsa gerek anında oyundan aldı. Zaniolo ve Midjtö girdikten sonra Galatasaray merkezi alsa da Icardi’yi ceza sahasında topla buluşturamadı. Ne var ki, yüklendikleri anlarda atak sürekliliğini sağlayıp Beşiktaş’ı büyük bir efora mecbur bıraktılar. Güneş 84’e kadar oyuncu değiştirmeyince Beşiktaşlılar o kadar yorulup oyundan düştüler ki topu görüp gitmek istemelerine rağmen ayakları onları götürmüyordu. Ta ki Aboubakar imza gollerinden birini atana kadar.

Dezavantajlı olsa da…

Beşiktaş, Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yendikten sonra Galatasaray’ı da Dolmabahçe’de devirdi. Şimdi şampiyonluk yarışında yeni bir denklemden bahsedilebilir. Beşiktaş puan ve fikstür olarak dezavantajlı olsa da ihtimallerin içine yeniden döndü. Fenerbahçe ise hükmen galibiyet haftaları hesaba katılırsa Galatasaray ile puanı eşitlemiş oldu.

Beşiktaş halletti! – OĞUZ DİZER / FANATİK

Galatasaray ilk 20 dakika oyunu ele almış gibi gözüktü. İcardi ve Rashica ortaklığında, Arjantinli tek vuruşuyla golü getirdi. Ya sonra? Beşiktaş hakimiyeti ele aldı. Aldı da Sarı-Kırmızılı savunma aymazlık ve defoları da peş peşe ev sahibine golleri getirdi! Küçük dev adam Torreira tek başına, onca istim üzerindeki rakibe ne yapsın? Abdülkerim ve Oliveira sanal savunma aksiyonu denemesi, Saiss’e öyle rahat kafa vurdurdu ki, Beşiktaş’a da beraberliği getirdi. Galatasaray’da; Mertens, Oliveira ve Kerem fake modunda! Hareket çok üretim ve icraat yok. Fuzuli alan kaplama modunda, boş alanlar havada karada Kara kartallarca değerlendiriliyor. Ben ‘Bir kısım aslan kafa izninde’ diyeyim, ötesini siz anlayın! İkinci yarı Beşiktaş kontrolü ve baskıyı tamamen ele aldı. Bu kez Muslera-Oliveira company devredeydi. Arkadaş bu kaçıncı aymazlık ve benzer yenilen defo ürünü gol?

Diğerleri de affetmez

En olmayacak süreçte, azami dikkatli olunması gerek virajda böyle absürt iş, pas, dans, caz, tango, samba olur mu? Olursa vaziyet tabii 2-1 aleyhine olur. Gecenin süslemesini Aboubakar tamamladı ve skoru Nelsson gözetiminde 3-1’e bağladı. Galatasaray IQ değerlerini, konsantrasyon düzeyini haddini bilme meselesini gözden geçirmek zorunda. Aksi halde yaşanacak hüzünlere ‘kader’ denilemez, buz gibi ‘aymazlık’ denir! Sadece Beşiktaş değil, diğer rakipler de, affetmez ve halleder sonra!

Tartışmasız bir zafer – UMUT EKEN / FANATİK

Aynı oyuncularla, bu derecedeki bir maçı bu kadar bariz çevirebilmek bir meziyet. Elbette Şenol Güneş kadar Beşiktaş merkez oyuncularının bireysel insiyatifleri çok önemli. Oyunun sonraki hikayesine bakıldığında, Beşiktaş’ın başlardaki durumu bir kabulleniş gibi. Ön alan baskısını göğüsleme riskini alarak oynadılar. Burada Toreira’nın merkezi tamamen kontrol edişi de faktör. Beşiktaş, hücumcularıyla merkezinin ve savunmasının bağı kopmasına rağmen bedel olarak sadece bir gol ödedi.

Milat da Galatasaray golü oldu. Sonrasında Rosier’yi daha fazla ileri atarak, baskıyı kırıp Galatasaray’ı geri ittiler. Dengeleri tamamen değiştiren Salih, Gedson ve Amir’in eforu oldu. Beşiktaş hem merkezi aldı hem de yarı sahayı çok hızlı geçip açık alan oyunu oynadı.

Israrla Kerem-Adekugbe arasına girdiler. Cenk’in ikinci bir santrfor olarak Aboubakar’a yaklaşmasıyla da Galatasaray’ı savunma düzeninden çıkardılar. Okan Buruk’un gecikmeli de olsa Zaniolo-Midtsjö hamlesi karşılık bulamadı. Zira, Beşiktaş ceza alanı çevresinde kalabalıklaşmakta zorlandılar. Colley-Saiss performansı kusursuz seviyeye çıkınca, Galatasaray akınları finalize olamadı. Mert’i tehdit edecek direkt şut şansı dahi yaşanmadı.

Beşiktaş için süre ilerledikçe her şey kolaylaştı. Sürekli yapmak istediklerini Aboubakar golüyle taçlandırarak tartışmasız bir zafer kazandılar.

Şans, hakemin yanındaydı – DENİZ ÇOBAN / FANATİK

Maçın hakemi Ali Şansalan’ın şansı yanındaydı. Son dönemde oynanan derbilere göre atmosfer düşüktü. Hakemi zora sokacak çok fazla pozisyon yaşanmadı. Ancak yönetimini kolaylaştıran tüm bu nedenlere rağmen kritik yerde çalınabilecek hatalı bir düdük ortamı germeye yetebilirdi. Ekibiyle birlikte konsantrasyonunu maç boyu koruyan Şansalan, arkasında çok fazla tartışılacak bir karar bırakmadan maçı tamamladı. Maç boyu bazı kart ve faul hataları yaptı. Bunlar maç gidişatına etki eden hatalar değildi. İlk yarıda 13 ’de Toreira’nın Salih’e ve 45+6’da Rosier’in Kerem’e faulünde sarı kart çıkarması gerekirdi.

Ele temas…

Maçta ikinci yarıda 61’de Masuaku’nun Rashica’ya faulünde, 78’de Kerem’in Rosier’e faulünde sarı kartı atladı. Ceza sahası içindeki cılız penaltı beklentilerinde devam kararları doğruydu. 25’de kendi ceza sahası içinde Oliveira’nın kolu topa doğru uzanıyor. Görüntülerde ele temas olup olamadığı net anlaşılamıyor. Dizinden seken top eline geliyor gibi görünüyor ama tüm açılardan bunu doğrulayamıyoruz. Günahıyla sevabıyla hakeme ait bir pozisyon.

Derbi avcısı – ORHAN YILDIRIM / FANATİK

Şampiyonluk yarışında zirve takibini sürdüren Beşiktaş, yüksek uçuşa devam etti. Kadıköy’de Fenerbahçe’yi deviren Kartal, evinde lider Galatasaray’ı da rahat geçti. Siyah-Beyazlılar geriye düştüğü maçı, taraftarların inanılmaz desteği ile kazanmasını bildi. Ligin zirvesine ayar veren Kartal, bitime sayılı haftalar kala iyice potaya girdi. Eli boş dönen Sarı-Kırmızılılar artık zirvede rahat ve yalnız değil.

Dev maça iki takım da tutuk başladı. Beşiktaş’ın sıkıntılı bölgesi olan merkez orta saha, etkisiz kaldı. Bu durum kanatlara da olumsuz yansıdı. İyi pas alamayan Redmond ileCenk oyundan düştü. Aboubakar, Abdülkerim’in sıkı markajında kaldı. Galatasaray, bu handikapı iyi değerlendirdi. Orta sahayı kalabalık tutup, olumlu pas yaptı. Rakibi hataya zorlama adına, savunma arkasına sarktı. Nitekim 20’de gol öyle geldi. Rashica’nın pasında Colley hamle yapmakta gecikince, Icardi affetmedi: 0-1. Kalesinde golü gören Beşiktaş, risk alıp yüklendi. ÖnceCenk, uygun durumda topu dışarı attı. Kartal için gol, duran toplara kaldı. 35’te Masuaku’nun kullandığı kornere iyi yükselen Saiss, skora denge getirdi: 1-1.

Faturayı anında kesti

İkinci yarıya iki takım da hücum ağırlıklı başladı. Aboubakar üst üste net pozisyonları kaçırdı. 58’de hiç pozisyon yokken gol geldi. Oliveira’ya baskı yapıp topu kapan Hadziahmetovic Muslera’nın bakışları arasından bilardo topu gibi yan direğe çarptırıp, ağlara bıraktı: 2-1. Öne geçen Kartal, hız kesmedi. Anında hamle yapan Okan Buruk, puan için risk aldı. Güneş müdahale etti!. Baskı yiyen Kartal, kontrataklar ile karşılık verdi.Net pozisyonlar yaşanmasa da müthiş mücadele vardı. Galatasaray, bir puan için yüklendiği son bölümde topu ağlarında gördü. Masuaku’nun pasında Aboubakar, Muslera’yı avlayıp skoru belirledi: 3-1.