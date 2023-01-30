Spor yazarları Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını yazdı! “Mest ettiler! Ferdi-Arda-Valencia A.Ş.”

Süper Lig’de 21. hafta maçında Fenerbahçe Kadıköy Ülker Stadı’nda Selçuk İnan’ın ekibi Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-Lacivertliler 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 5-1 gibi farklı bir skorla kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı ve üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Fenerbahçe’de Valencia dört gol atarak maçın kahramanı oldu. Fanatik Gazetesi’nin usta yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

SERKAN AKCAN: HAYAL GECESİ

Jesus’un Kasımpaşa’ya karşı Arda’yı sağda, Zajc’ı merkezde, İrfanCan’ı solda başlatması ilk yarıda Fenerbahçe’nin topu rakip yarı sahada akıcı dolaştırmasını engelledi. İrfanCan çok iyi bir solak, topu sağına çektiğinde şut değil, pas ya da çalım atmak zorunda kaldı. Bu da Fenerbahçe’nin hücum alışkanlıklarını değiştirdi. İlk yarıda Rossi’nin dripling becerisi ve hızı fazlasıyla arandı.Ne var ki, ikinci yarıda Arda resitale başladı. Rakip yarı sahada topa dokunduğu her an Fenerbahçelilere pembe hayaller kurdurdu. Valencia’nın üçüncü golünü hayallerin ötesindeki vuruşuyla hazırladı. Fenerbahçe’nin dördüncü golünde ise pası Valencia’ya atmasına rağmen Batshuayi son bir gayretle topu kontrol edip direğe nişanladı. Ama Arda’nın yazdığı senaryo işledi, golü yine Valencia attı. Arda olağan dışı bir yetenek, tek başına tribünleri dolduracak kadar hem de… Oyun iyiden iyiye Fenerbahçe lehine kopmuşken Jesus onu 90 dakika sahada tutabilirdi. En azından futbola dair kurdurduğu rengarenk hayaller için teşekkür edebilirdi.

Gecenin yıldızı Valencia

Gecenin yıldızı Valencia tam 4 gol birden atarakDünya Kupası sonrası oynamadığı maçların da acısını çıkardı. Valencia Fenerbahçe’nin en yetenekli forveti. Golü adeta kokluyor, rakip sahayı radarla tarıyor, savunmanın en zayıf anında öldürücü hamleyi yapıyor. Farklı kazanılan bir maçta bazı zaafların altını çizmek gerek. Geçen haftaÜmraniyespor karşısında kalesinden 70 metre ileriden kullanılan taç atışından sonra gelişen atakla golü yiyen Fenerbahçe savunması dün gece Kasımpaşa’dan da bir taç organizasyonu golü yedi. Taç sonrası organizasyonlar önlemi zor olmayan, temel savunma duruşları, oyunu okuma ve savunmacı becerileriyle önlenecek setlerdir. Ama Fenerbahçe iki hafta üst üste bu basit taç organizasyonlarına önlem alamıyor.

ERMAN ÖZGÜR: KÖTÜ SENARYOYA VALENCIA ENGELİ

Zaman zaman top ayağına yakışan oyuncuların göze hoş gelen pas trafiği olsa da basit top kayıpları ve Fenerbahçe’nin ağır savunmasının, çabuk Kasımpaşa forvetlerinin koşularına cevap vermekte gecikmesi ile Kasımpaşa, Fall ile golü buldu. Sezon başından beri Fenerbahçe için kötü senaryoların üstünü çizmeye devam eden Valencia yine sahneye çıktı. Önce kendi yaptırdığı penaltıyı, sonrasında ise nefis bir pas trafiğini aynı güzellikte bitirerek olası kötü senaryonun ve tedirginliğin üstünü çizdi.

Jesus’un borcu var!

2. yarı ile birlikte Fenerbahçe çok daha rahat oynamaya, Arda Güler de yeteneklerini sergilemeye başladı. Valencia önce Arda’nın direkten dönen nefis aşırtmasını tamamlayarak hat-trick yaptı. Tecrübeli oyuncu sonrasında ise bu kez Bathsuayi’nin yine direkten dönen topunda maçtaki 4. golünü attı. Kapanışı Batshuayi yaptı. Uzun zamandır oyun kalitesi eksik olan Fenerbahçe aradığı coşkuyu nihayet yakaladı. Skor çok daha farklı da olabilirdi. Maç sonunda akıllarda Valencia, Arao, Ferdi, Lincoln performansları kalırken en önemli detay Arda Güler’di. Bana göre Jesus’un sadece Fenarbahçeliler’e değil bizim ligimizi takip eden tüm futbol severlere Arda Güler konusunda borcu var.

DENİZ ÇOBAN: PENALTI TEKRARIR YANLIŞ KARAR

Maçın en çok tartışılan hakem kararı, Fenerbahçe’nin kaçırdığı penaltının tekrarlanması ve skora eşitliği getirmesiydi. Kural kitabındaki ilgili bölüm şu şekilde: “…eğer top kaleye isabet etmezse veya üst direkten veya kale direklerinden dönerse, vuruş sadece kalecinin ihlali, vurusu kullanan oyuncuyu açık bir şekilde etkilemişse tekrarlanır.”



Tamamen hakem yorumuna kalmış. Ancak hakemin bu yorumu yapmasına fırsat vermeden yardımcı hakemin acele bir bayrağı ile hakemin yorumuna etki ederek, vuruşun tekrar edilmesinde rol oynadığını düşünüyorum. Bence tekrar edilmemesi daha doğruydu. Yazımın bütününde de ifade ettiğim gibi bu yorum gerektiren bir karardı. Yani ‘kural hatası’ demek mümkün değil.

FAİK ÇETİNER: FERDİ-ARDA-VALENCIA A.Ş.

Taraftar baskısı mı, korkusu mu, yoksa rakibi gözüne kestirdiğinden mi bilinmez, Jesus nihayet maça Arda Güler ile başlamıştı.Crespo’nun yerine de formayı Zajc’e(her zaman ilk 11 oynar) vermişti. Favori Fenerbahçe maça hızlı başladı. Ancak her zaman söylediğimiz gibi takım savunmasını beceremeyen Sarı Lacivertliler, Kasımpaşa’nın kalesine geldiği ilk ciddi atakta golü yediler.Hem de taç atışından başlayan pozisyonla. Fall gol vuruşunu yaparken, gözler Szalai ve Samet’i arıyordu. Tribünler tedirginlik yaşarken, Hayradinoviç’in ikram pasıyla, Valencia önce penaltı kazandı, attı. Sonra Ferdi’nin yaptığı mükemmel asisti yine şık bir vuruşa gole çevirip bir yerde maçı kopardı. Çünkü rakibin Fenerbahçe’yi zorlayacak ne kapasitesi, ne de beceri dolu ayakları vardı.

Zirve iddiası getirdi

Kasımpaşa bu görüntüsüyle Süper Lig’de zor tutunur. Öne geçen Fenerbahçe, son dakikaya kadar üstünlüğünü sürdürdü, tribünleri keyiflendiren golleri attı. 4 gole imza atan Valencia gecenin yıldızı olurken, asistleri yapan, sahada hünerlerini gösteren Ferdi ve Arda Güler, Sarı-Lacivertli taraftarları “mest” ettiler. Düşünün farklı skora rağmen Batshuayi, İrfanCan ile sonradan oyuna girenler (Crespo,Rossi,Emre Mor) Valencia-Ferdi-Arda Güler A.Ş’ye ayak uydursalar, Kadıköy’de tarihi bir skoru kaleme alırdık. Bu farklı galibiyet Fenerbahçe’ye huzur, umut ve zirve iddiasını yeniden getirdi.Unutmadan, hafta içi AdanaDemirspor deplasmanı var. Jesus bu maçta Arda Güler’i ilk 11 başlatır mı? Ne dersiniz?

MEHMET ALİ SABUNCU: HEM RAKİBİNİ HEM STRESİNİ YENDİ

Kadıköy’de kar soğuğunda, belki de en ideal kadroyla Fenerbahçe rakibini ağırladı. Farklı skorla yoluna devam etti. Bu zorlu maç Volkan Bayaslan’ın düdüğü ile başladı…

Arda oynadı, Valencia attı

7’de Zajc’ın şutunda top üstten auta gitti. Aynı dakikada Fall çaprazdan denedi, vuruş isabetsizdi. 21’de Arda’nın pasıyla topla buluşan Valencia’nın şutu heyecan yarattı! 24’te Kasımpaşa öne geçti. Fall vurdu, Lincoln’e de çarpan top ağlara gitti: 0-1. Valencia ceza alanında düşürüldü, 37’de penaltıyı Ekvadorlu filelere gönderdi: 1-1. 39’da Arda-Ferdi birlikte ikinci golü hazırladı, Valencia çaprazdan durumu 2-1 yaptı.Devre bu sonuçla bitti. 51’de Arao kafayla kaleyi yokladı, gol olmadı. 52’de Arda aşırttı, üst direkten dönen topu Valencia tamamladı: 3-1. 62’de Arda’nın falsolu vuruşunda top auta gitti. 69’da Batshuayi vurdu, direkten dönen topu yine Valencia tamamladı: 4-1. 90+2’de Emre çalımlarla yüklendi, vuramadı ama topu kapan Batshuayi maçı bitirdi: 5-1.

Selçuk İnan…

Başarılı olmasını çok istiyorum. Artık Emre, Volkan, Ömer Erdoğan, Okan gibi genç hocalar takımları yönetsin. Ancak Selçuk şunu bilmeli. Kapanıp hızlı çıkmak, direk kapanmaktan daha olumlu bir taktiktir. İlk gol de öyle geldi ama sonra… Peki sonuç ne oldu? Fark geldi… Umarım bu maçtan ders çıkarırsın. Kasımpaşa düşecek bir takım değil. Ancak bu mantıkla işi zor. Fenerbahçe’de ise sonuç alınmasına rağmen, hala İrfan Can kötü, ona Szalai de eklendi. Düzelirler inanıyorum ama hemen acilen…