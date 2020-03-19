Spot doğal gaz piyasasında rekor

İZMİR (AA) – EBRU ŞENGÜL CEVRİOĞLU – Spot doğal gaz piyasasında günlük bazda işlem hacmi dün 21 milyon 376 bin 255 liraya ulaşarak, bu yılın en yüksek seviyesini gördü.

AA muhabirinin Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de 1 Eylül 2018'de faaliyete geçen spot doğal gaz piyasasında geçen yıl ağustosta 28 milyon 999 bin 169 lirayla günlük işlem hacminde rekor kırılmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1446 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi dün 21 milyon 376 bin 255 lirayla bu yılın en yüksek rakamı oldu. Bu rakam salı günü 11 milyon 785 bin 67 lira olarak gerçekleşmişti. Toplam gaz ticaret miktarı 14 bin 766 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1490 lira 22 kuruş, satış fiyatı ise 1403 lira 42 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 192 milyon 362 bin 447 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 181 milyon 475 bin 491 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Spot doğal gaz piyasasında katılımcılar, elektronik platform üzerinden doğal gaz alım satım işlemlerini gerçekleştirebiliyor. EPİAŞ tarafından işletilen piyasada doğal gaz referans fiyatlarının oluşumu sağlanıyor.