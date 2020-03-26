Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İZMİR (AA) – Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1465 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 87 bin 202 lira oldu. Bu rakam, salı günü 8 milyon 175 bin 346 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1465 lira 93 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 105 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1509 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise 1421 lira 95 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 140 milyon 941 bin 550 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 137 milyon 447 bin 975 metreküp olarak kayıtlara geçti.