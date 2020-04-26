Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) – Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1371 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 414 bin 50 lira oldu. Bu rakam, cuma günü 3 milyon 764 bin 195 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1371 lira 75 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 398 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1412 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 1330 lira 60 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 89 milyon 912 bin 596 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 88 milyon 337 bin 61 metreküp olarak kayıtlara geçti.