Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) – Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1415 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 293 bin 242 lira oldu. Bu rakam, cuma günü 5 milyon 180 bin 291 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1415 lira 4 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 445 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1457 lira 49 kuruş, satış fiyatı ise 1372 lira 59 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 69 milyon 364 bin 181 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 70 milyon 145 bin 767 metreküp olarak kayıtlara geçti.