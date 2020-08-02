Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) – Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı, 1376 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün toplam işlem hacmi 10 milyon 694 bin 39 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 16 milyon 121 bin 713 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 1376 lira 27 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 800 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1417 lira 56 kuruş, satış fiyatı ise 1334 lira 98 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 59 milyon 530 bin 426 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 62 milyon 359 bin 793 metreküp olarak kayıtlara geçti.