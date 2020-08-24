Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) – Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1309 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 202 bin 193 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 6 milyon 780 bin 870 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1309 lira 46 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 503 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1348 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise 1270 lira 18 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 97 milyon 234 bin 644 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 97 milyon 346 bin 697 metreküp olarak kayıtlara geçti.