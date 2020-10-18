Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) – Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1313 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 17 milyon 793 bin 427 lira oldu. Bu rakam cuma günü 15 milyon 67 bin 570 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1313 lira 11 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 13 milyon 551 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1352 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 1273 lira 72 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 126 milyon 674 bin 619 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 124 milyon 57 bin 477 metreküp olarak kayda geçti.