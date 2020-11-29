Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) – Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1327 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 18 bin 357 lira oldu. Bu tutar cuma günü 6 milyon 256 bin 698 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1327 lira 64 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 527 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1367 lira 47 kuruş, satış fiyatı ise 1287 lira 81 kuruş olarak açıklandı. ​​​​​​​

Türkiye'ye dün 202 milyon 618 bin 976 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 200 milyon 216 bin 356 metreküp olarak kayda geçti.