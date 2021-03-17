Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) – Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1300 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 560 bin 292 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 5 milyon 372 bin 214 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1300 lira 79 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 276 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1339 lira 81 kuruş, satış fiyatı 1261 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 198 milyon 655 bin 615 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 198 milyon 803 bin 163 metreküp olarak kayda geçti.