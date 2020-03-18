Spot piyasada elektrik fiyatları

İZMİR (AA) – Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 72 kuruş, en düşük 168 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,8 azalarak 136 milyon 756 bin 963 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 327 lira 72 kuruş, en düşük saat 04.00'te 168 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 276 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 272 lira 15 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 329 lira 56 kuruş, en düşük 157 lira 13 kuruştan işlem gördü.