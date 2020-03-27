Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) – Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 15 kuruş, en düşük 100 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,60 artarak 106 milyon 210 bin 149 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 328 lira 15 kuruş, en düşük saat 07.00'de 100 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 255 lira 79 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 259 lira 90 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 28 kuruş, en düşük 100 lira 1 kuruştan işlem gördü.