Spot piyasada elektrik fiyatları

İZMİR (AA) – Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 298 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 57,18 azalarak 26 milyon 815 bin 646 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 298 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Piyasa takas fiyat değeri en düşük saat 07.00, 09.00 ve 10.00'da 0 (sıfır) olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 62 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 63 lira 86 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 298 lira 11, en düşük 10 liradan işlem gördü.