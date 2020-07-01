Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) – Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 50 kuruş, en düşük 199 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,61 azalışla 163 milyon 446 bin 357 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 321 lira 50 kuruş, en düşük saat 03.00 ve 06.00'da 199 lira 33 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 298 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 301 lira 266 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 332 lira 37 kuruş, en düşük 210 lira 13 kuruştan işlem gördü.