Spot piyasada elektrik fiyatları

İZMİR (AA) – Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 326 lira 68 kuruş, en düşük 229 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,41 artarak 161 milyon 409 bin 358 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 326 lira 68 kuruş, en düşük saat 00.00, 03.00 ve 04.00'te 229 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 288 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 290 lira 849 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira 55 kuruş, en düşük 229 lira 98 kuruştan işlem gördü.