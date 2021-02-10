Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) – Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313 lira 36 kuruş, en düşük 231 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,54 azalarak 161 milyon 628 bin 102 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00 ve 19.00'da 313 lira 36 kuruş, en düşük saat 04.00'te 231 lira 35 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 270 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 272 lira 21 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313 lira 41 kuruş, en düşük 200 liradan işlem gördü.