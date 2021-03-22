Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) – Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 334 lira 44 kuruş, en düşük 218 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,5 artarak 170 milyon 344 bin 876 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 334 lira 44 kuruş, en düşük saat 22.00 ve 23.00'te 218 lira 24 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 293 lira 66 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 296 lira 14 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 326 lira 41 kuruş, en düşük 237 lira 70 kuruştan işlem gördü.