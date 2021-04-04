Spot piyasada elektrik fiyatları

İZMİR (AA) – Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 334 lira 99 kuruş, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 50,9 artarak 167 milyon 308 bin 629 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 334 lira 99 kuruş, en düşük saat 03.00'te 200 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 301 lira 93 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 305 lira 23 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 317 lira 60 kuruş, en düşük 15 lira 40 kuruştan işlem gördü.