Spot piyasada elektrik fiyatları

İZMİR (AA) – Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 39 kuruş, en düşük 229 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,6 azalarak 174 milyon 228 bin 600 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 327 lira 39 kuruş, en düşük saat 13.00'te 229 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 300 lira 99 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 300 lira 4 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 334 lira 74 kuruş, en düşük 315 lira 7 kuruştan işlem gördü.