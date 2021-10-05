Squid Game’de çeviri hataları tartışılıyor: Dizinin mesajlarını mı değiştiriyor?

Netflix’teki Güney Kore dizisi Squid Game, acımasız bir hayatta kalma yarışmasını, toplumsal eşitsizlikleri de ön plana çıkararak anlatan bir yapım. Şimdiden tüm dünyada rekor izleyici kitlesine ulaştı. İki hafta önce gösterime giren dizinin altyazısındaki çeviri hataları ise gündem oldu.

Kore’deki Netflix izleyicileri, dizinin İngilizce versiyonunun anlamını tamamen değiştirdiğini iddia etti. ABD ve İngiltere’de en çok izlenen yapım olan Squid Game, kamuoyunda ‘Testere’ ve ‘Açlık Oyunları’ filmlerinin harmanlaması olarak yorumlanıyor. Kısa sürede kült bir yapım haline gelen Squid Game’de işkence ve toplu cinayet sahneleri de yer alıyor. Ancak diziyi izleyenlere göre hangi dilde izlenildiği de oldukça önemli…