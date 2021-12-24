Sri Lanka, İran’a petrol borcunu çayla ödeyecek

Sri Lanka, 251 milyon dolarlık petrol borcunu kapatmak için İran’a her ay 5 milyon dolar değerinde seylan çayı gönderecek.

Sozcu.com.tr

Sri Lanka hükümeti, İran’dan ithal ettiği petrolden kaynaklanan devasa borcunu çayla ödeyecek.

Sri Lanka Tarımsal Sanayii Bakanı Rameş Pathirana, daha önce yaptığı açıklamada, 251 milyon dolarlık borcu kapatmak için İran’a her ay 5 milyon dolar değerinde seylan çayı göndermeyi planladıklarını açıklamıştı.

İRAN TEKLİFİ KABUL ETTİ

Fransa merkezli haber ajansı AFP, İran basınında yer alan haberlere göre Tahran hükümetinin de bu teklifi kabul ettiğini aktardı.

İran Ticareti Destekleme Örgütü Başkanı Alirıza Peymanpak, “Son müzakerelerde, İran’a olan borcun ve faizinin Sri Lanka’da üretilen çayın aylık sevkiyatıyla ödenmesi konusunda yazılı anlaşma sağladık” dedi.

İKİ ÜLKE DE EKONOMİK KRİZDE

Sri Lankalı bakan Pathirana, anlaşmanın İran’a yönelik uluslararası yaptırımları ihlal etmeyeceğini, çay gibi gıda ürünlerinin yaptırım kapsamında olmadığını kaydetti.

İran, nükleer görüşmelerden çekilen ABD‘nin uyguladığı sert yaptırımların ve pandeminin etkisiyle ekonomide zor bir dönem yaşıyor.

Sri Lanka ise, Covid-19 pandemisi nedeniyle turizm alanında yaşadığı kan kaybı nedeniyle son dönemlerde ciddi bir borç kriziyle karşı karşıya. Ülkenin en önemli ihracat ürünlerinden biri olan çay, ilk defa dış borcu kapatmak için kullanılacak.

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