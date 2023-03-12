Stadyumdan Atatürk ismi ‘sehven’ silinmiş

Elazığ’da 49 yıllık “Elazığ Atatürk Stadı” yerine yapılan stadyuma “Elazığ Stadyumu” adı verildi. Elazığ’da 1974’ten bu yana maçların oynandığı Atatürk Stadyumu yeninden inşa edilmiş ve stadın adının da, “Yeni Atatürk Stadyumu” olacağı ifade edilmişti ancak yeni stada Atatürk yerine “Elazığ Stadyumu” ismi verildi. Tepkilerin ardından AKP MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili skandal olayla ilgili açıklama yaptı.

“TABELA SEHVEN ASILMIŞ”

Yeni yapılan stada Elazığ Stadyumu tabelasının sehven asıldığını belirten AKP MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, “Elazığ Stadyumu tabelası sehven asılmış bir tabela. Elazığ stadyumu işin adı müteahhit firma da işin adını öyle asmış. İsim daha belirlenmedi ama Atatürk stadyumu olduğu için bizim niyetimiz şöyle; Atatürk Stadyumu olarak değil sadece Atatürk Spor kompleksi olarak belirleyelim. Atatürk Spor komplesinde olarak Atatürk Stadyumu olarak belirleyelim. Yani kompleksin hepsi yine eski ismiyle muhafaza edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Eski ismi de muhafaza edilecektir” diye konuştu.

CHP’Lİ VEKİL TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Stattan Atatürk isminin silinmesine CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Ülkesi ve milleti için savaş meydanlarında canını ortaya koymuş kahramanların isimlerini stadyumlardan silmek kimsenin haddi değildir. Devletçi ve Atatürkçü bir kent olan Elazığ’da Atatürk’ün isminin silinmesine hiçbir Elazığlı kabul etmeyeceği gibi buna müsaade edenlere ise gereken tepkiyi sandıkta vereceklerine inanıyorum” diyerek tepki göstermişti.