Star Trek Sonsuzluk konusu ve oyuncuları… Star Trek Sonsuzluk ne zaman çekildi?

Star Trek serisinin son dönem filmlerinden olan Star Trek Sonsuzluk özellikle televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde merak ediliyor. Star Trek Sonsuzluk’ta kimler oynuyor ve konusu ne? İşte merak edilenler…

Star Trek uzun yıllardır ekranlarda ilgi gören bir seri. Star Trek serisinde yakın dönem filmlerden olan Star Trek Sonsuzluk 26 Ağustos 2016’da vizyona girdi. Bilimkurgu ve aksiyon konusuyla dikat çeken filmin detayları…

STAR TREK SONSUZLUK KONUSU NE?

Sonsuzluk’ta, Atılgan gemisinin ve cesur mürettebatının epik yolculuğu devam ederken, mürettebat uzayın bilinmeyen derinliklerinde kendilerini ve federasyonun temsil ettiği her şeyi sınayan gizemli, yeni bir düşmanla karşılaşır. Kirk ve ekibini yok etme tehlikesi söz konusudur ve bu bilinmeyen, ücra bölgede iletişim de yoktur. Kirk mürettebatı toparlamaya ve Yorktown üssünü kurtarmak için geri dönmeye çalışacaktır.

Yeniden başlayan serinin 3. halkası olan Star Trek 3 (Star Trek Beyond) filminin yönetmenliğini bu sefer J.J. Abrams’tan devralan isim Hızlı ve Öfkeli serisinden hatırladığımız Justin Lin. Kadronun başını Chris Pine, Zachary Quinto ve Simon Pegg, Sofia Boutella ve Idris Elba çekiyor.

STRAK TREK SONSUZLUK OYUNCULARI

Chris Pine

Rolü : James T. Kirk

Zachary Quinto

Rolü : Spock

Simon Pegg

Rolü : Montgomery “Scotty” Scott

Sofia Boutella

Rolü : Jaylah