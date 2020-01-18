Star Trek Sonsuzluk oyuncuları kimler? Star Trek Sonsuzluk konusu nedir?

Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20.00’da yayınlanacak olan Star Trek Sonsuzluk filminin oyuncularını ve konusunu sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. Film sektöründe önemli yeri olan ve uzun yıllardır ilgi gören bir seri olan Star Trek’in oyuncularını ve konusunu haberimizden görebilirsiniz. İşte filimden tüm detaylar.

Star Trek serisinde yakın dönem filmlerden olan Star Trek Sonsuzluk 26 Ağustos 2016’da vizyona girdi. Bilimkurgu ve aksiyon konusuyla dikat çeken filmin oyuncuları ve konusunu yazımızdan görebilirsiniz. İşte Star Trek Sonsuzluk filmi hakkında merak edilenler.

STAR TREK SONSUZLUK KONUSU NE?

Sonsuzluk’ta, Atılgan gemisinin ve cesur mürettebatının epik yolculuğu devam ederken, mürettebat uzayın bilinmeyen derinliklerinde kendilerini ve federasyonun temsil ettiği her şeyi sınayan gizemli, yeni bir düşmanla karşılaşır. Kirk ve ekibini yok etme tehlikesi söz konusudur ve bu bilinmeyen, ücra bölgede iletişim de yoktur. Kirk mürettebatı toparlamaya ve Yorktown üssünü kurtarmak için geri dönmeye çalışacaktır.

Yeniden başlayan serinin 3. halkası olan Star Trek 3 (Star Trek Beyond) filminin yönetmenliğini bu sefer J.J. Abrams’tan devralan isim Hızlı ve Öfkeli serisinden hatırladığımız Justin Lin. Kadronun başını Chris Pine, Zachary Quinto ve Simon Pegg, Sofia Boutella ve Idris Elba çekiyor.

STRAK TREK SONSUZLUK OYUNCULARI

Chris Pine

Rolü : James T. Kirk

Zachary Quinto

Rolü : Spock

Simon Pegg

Rolü : Montgomery “Scotty” Scott

Sofia Boutella

Rolü : Jaylah