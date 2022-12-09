“Andor” – Star Wars – Disney – Efe Teksoy Yazdı

DISNEY’DEN, STAR WARS EVRENİNİN ASİ KAHRAMANI “ANDOR”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; aksiyon, macera ve dram türündeki “ANDOR” adlı diziyi, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

GALAKTİK BİR İSYANCI

Lucasfilm yapımı Andor, bölüm başına yaklaşık 25 milyon dolar bütçeyle çekilen bir Star Wars spin-off serisi olarak Disney+’ta gösterime girdi. 2016 yapımı Rogue One: A Star Wars Story’deki olaylardan beş yıl öncesine Cassian Andor karakterine odaklanan yapımın yaratıcısı ve başyapımcısı, Oscar ve BAFTA adaylığı bulunan Amerikalı yönetmen Tony Gilroy. Mandalorian (2019), The Book of Boba Fett (2021) ve Obi-Wan Kenobi‘nin (2022) aksine, sahnede sanal setler ve konumlar oluşturmak için StageCraft teknolojisi kullanılmadı. Bunun yerine, Pinewood Stüdyoları’nda gerçek büyük ölçekli setler inşa edildi ve çekimlerin çoğu bu mekanda yapıldı. Seride; Galaktik İmparatorluğa karşı kazanılan zaferden sonra, Asi İttifakı ve özgürlük savaşçılarının hayatı hakkında daha kişisel bir hikaye anlatılıyor. Kahraman Cassian Andor’un gözünden, hiç bitmeyen acımasız bir savaşın insanlara yaşattığı ağır kayıplar ve bedeller tüm çıplaklığıyla gösteriliyor. Entrikalarla dolu bir çağın anlatıldığı Andor’da, ana karakterin kendisi gibi isyancılarla birleşerek Galaktik İmparatorluğa karşı özgürlüğe yürümektedir. Aslında burada tarihsel bir arka plan görülmektedir. 1957’de Nobel Edebiyat Ödülü alan Fransız filozof ve yazar Albert Camus, kökenleri 19. yüzyılın Danimarkalı Varoluşçu filozofu Søren Kierkegaard‘a dayanan felsefi düşünce akımı Absürdizm’in öncülerindendir. Kierkegaard ve Fyodor Dostoyevski’nin izinden gittiği önemli felsefi yapıtı Başkaldıran İnsan’da, özgürlüğün bir saltık görevler zindanı ve ortak bir çile olarak tarihe evrildiğini söyler. Başkaldırı Yüzyılıolan 19. yüzyılın yolunun ise, Adalet Yüzyılı olan 20. yüzyıla çıktığını belirtir. Asi kahraman Cassian Andor karakterinin, başlangıçta başına bir takım talihsizlikler gelir ve bu sebeple kötü yollara sapar. Ancak bu yollar aynı zamanda onu aydınlığa çıkartan, bir nevi varoluşsal dönemeçlerdir. Yirminci yüzyıl Kıta Avrupası’nda büyük ün kazanmış olan Filozof, eleştirmen, sosyolog, teolog ve ünlü politik aktivist Simone Weil, ‘’Yerçekimi ve İnayet’’adlı başyapıtında; “Bizim aydınlığımız karanlıklardır, ama ışığa geçmezsek ona tutunamayız.” diyerek erdemin doğa ile doğaüstü arasındaki temas noktasında olduğuna değinir. Andor karakteri de, Weil’in bahsettiği gibi erdemli bir tavır üstlenir ve ahlaklı yoldan giderek Galaktik İmparatorluk’a karşı filizlenen isyanda halkın ve dostlarının yanında yer alarak iyilik tarafında ilerler. İsyancı Cassian Andor karakterinin yolculuğunda başına gelen şeyler, geleceğine ve benliğine yön vermektedir. Immanuel Kant, Arthur Schopenhauerve Friedrich Nietzsche ile birlikte Perspektivizm Epistemolojik ilkesinin savunucularından birisi olan İspanyol filozof José Ortega y Gasset, düşünsel evriminin en kapsamlı felsefi çalışmasının anahtarlarını içeren eseri ‘’Sistem Olarak Tarih’’ adlı kitabında,“İnsanoğlunun doğası yoktur… Tarihi vardır.” diyerek, insanın ilerde ne olacağını bilmese de, ne olmayacağını bilebileceğini söyler. Gasset’in bu sözüyle birlikte görüyoruz ki; Cassian Andor da başına gelen felaketler sayesinde, Galaktik İmparatorluğun hüküm sürdüğü bir gelecekte, umudun olmayacağını anlamaktadır. Öte yandan hikayenin geneline bakıldığında, öykünün alt metninde sosyalist gerçekçilik akımının bulunduğu görülüyor. Cassian’ın annesi Maarva Andor karakteri buradaki en büyük örnek. Klasik dünya edebiyatının dev kalemi Rus yazar Maksim Gorki nin; başyapıtı ‘’Ana‘’ daki, Pelageya Nilovna Vlasova karakterini temsil etmektedir. Galaktik İmparatorluk tarafından ezilen toplumun alt kesimindeki işçi sınıfına, sözleriyle ilham vermekte ve motive etmektedir.

DİZİNİN KONUSU

Galaktik İmparatorluğa karşı yükselen direnişin hikayesinin anlatıldığı seride, Cassian Andor onu asi bir kahramana dönüştürecek yolculuğuna başlıyor. Tehlikeli bir çağda geçen; aldatma ve entrikalarla dolu olan bu yolculuk, izleyiciyi benzersiz bir Star Wars evrenine davet ediyor.

Oyuncu kadrosunda; Diego Luna, Adria Arjona, Stellan Skarsgård, Genevieve O’Reilly, Kyle Soller, Denise Gough, Anton Lesser, Michael Jenn, Andy Serkis ve Forest Whitaker yer alıyor.

KARANLIĞA KARŞI SOĞUKKANLI BİR KAHRAMAN

Cassian Andor karakterinin, başına gelenlerden sonra büyük bir soğukkanlılık ve cesaretle hareket ettiğini görüyoruz. Yüksek bir özgüvenle hareket eden karakter, kararlılıkla görevini yerine getirmeye odaklanırken, büyük bir cesaret ve kahramanlık timsali olarak karşımıza çıkıyor. 19. Yüzyıldaki Transandantalizm yani Deneyüstücülük ya da diğer adıyla Aşkıncılık felsefi akımı, Harvard’daki entelektüel ortama bir tepki olarak ortaya çıktı ve Batı düşüncesini derinden etkilemiştir. Amerikan Transandantalizm’i olarak ta bilinen akımın en önemli temsilcisi, Amerikalı düşünür ve yazar Ralph Waldo Emerson’dır. En ünlü denemelerinden birisi olan 1841 tarihli Özgüven (Self-Reliance), bireyciliğin önemini ve bunun bireyin hayattaki tatmini üzerindeki etkisini vurgulamaktadır. Emerson; “Kişi, ozanların ve azizlerin sözünden ziyade kendi içinden gelerek zihninde ufuklar açan parıltıyı keşfedip onun izini sürmeyi bilmelidir.” diyerek yol göstericilerin karanlığı bertaraf etmesi gerektiğini belirtir. Dizinin kahramanı Cassian’da tıpkı Emerson’ın sözlerinde bahsettiği gibi, insanların ne söylediğine aldırmaksızın, karanlığı bertaraf etmek için Galaktik İmparatorluğa karşı hareket eder ve masum insanlara özgürlük yolunu açar.

EPİK BİR YILDIZLAR SAVAŞI SERİSİ

Yapım ekibi, mekan çekimleri için sete gitmesi gerektiğinde genellikle uzun yürüyüşler yapardı. Başrol oyuncusu Diego Luna, İskoçya’nın Pitlochry kentindeki çekimleri ayarlamak için saatlerce bir dağda yürümek zorunda kaldıklarını söylüyor. Çekimleri İngiltere ve İskoçya’da gerçekleşen Andor adlı dizi; dram, aksiyon ve macera severlerin beğeneceği bir Star Wars yapımı olarak Disney+ platformundaki yerini alıyor.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY

Kaynakça

Albert Camus, Başkaldıran İnsan, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Sanat Yayınları, 2017

Simone Weil, Yerçekimi ve İnayet, çev. M. Mukadder Yakupoğlu, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2019

José Ortega y Gasset, Sistem Olarak Tarih, Çev. Neyyire Gül Işık, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür yayınları, 2019

Ralph Waldo Emerson, Özgüven, çev. Zeynep Begüm Güney, İstanbul: Büyüyenay Yayınları, 2020