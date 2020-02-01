Star Wars hayranlarını üzen haber! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Yazan:
Alaturka Online
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Star Wars serisinin ilk üçlemesindeki tüm filmlerinde yer alan Alan Harris, Bossk karakterini canlandırıyordu. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Harris’in, 25 Ocak’ta tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı.

Daily Star’da yer alan habere göre Harris’in menajerliğini yürüten şirket tarafından yapılan açıklamada, “Alan gerçek bir centilmen ve hayranların sevgilisiydi. Uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele etmesine rağmen şovlara katılıp hayranlarıyla bir araya geliyordu. Huzurla uyu Alan” ifadeleri kullanıldı.

Bossk karakteri.

Harris’in canlandırdığı Bossk karakteri, Star Wars: Empire Strikes Back filminde, Millennium Falcon’un peşinde olan bir sürüngen ödül avcısını tasvir ediyordu.

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