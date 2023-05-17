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17 Mayıs 2023
AnasayfaAlaturka SporStefan Kuntz, Başakşehir-Ümraniyespor maçını tribünden izledi

Stefan Kuntz, Başakşehir-Ümraniyespor maçını tribünden izledi

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Süper Lig’in 34. haftasında iki İstanbul takımı; Başakşehir ile Ümraniyespor kapıştı. Üç gol iptali, iki gol, bir kırmızı kart ve iki penaltı kararının verildiği karşılaşmada kazanan çıkmadı, mücadele 1-1 sona erdi. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tribünden izledi.

Haziran ayında Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Letonya ve Galler’e karşı oynayacak olan Ay-Yıldızlı ekipte aday kadrosu belirlemek adına hazırlıklarına başlayan tecrübeli teknik adam, karşılaşmayı yerinden takip etti.

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