Stefan Kuntz, Başakşehir-Ümraniyespor maçını tribünden izledi

Süper Lig’in 34. haftasında iki İstanbul takımı; Başakşehir ile Ümraniyespor kapıştı. Üç gol iptali, iki gol, bir kırmızı kart ve iki penaltı kararının verildiği karşılaşmada kazanan çıkmadı, mücadele 1-1 sona erdi. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tribünden izledi.

Haziran ayında Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Letonya ve Galler’e karşı oynayacak olan Ay-Yıldızlı ekipte aday kadrosu belirlemek adına hazırlıklarına başlayan tecrübeli teknik adam, karşılaşmayı yerinden takip etti.