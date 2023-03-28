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28 Mart 2023
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Stefan Kuntz skordan memun değil! “Hırvatistan’la aramızdaki en büyük fark…”

Alaturka Online
Alaturka Online

A Milli Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında karşılaştığı Hırvatistan’a 2-0 mağlup oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan müsabakada rakibimiz Hırvatistan’ın gollerini 20. ve 45+4. dakikalarda Mateo Kovacic kaydetti. 2. maçlar sonunda D Grubu’nda 3. sırada yer alan Ay Yıldızlılar’ın Alman teknik direktörü Stefan Kuntz, 90 dakikanın ardından maçı değerlendirdi.

Maçın ardından oyuncular ve Stefan Kuntz, hakeme tepki gösterdi.

(📸 @MURATAKBAS5) pic.twitter.com/dnJrH84zZZ

— Fanatik (@fanatikcomtr) March 28, 2023

‘Skordan memnun değilim’

Skordan memnun olmadığını vurgulayan Kuntz, ilk devrede takımın taktiksel beklentilerini sahaya iyi yansıttığını belirtti. Alman futbol adamı, “Hırvat oyunculara doğru baskı yaptıklarını ve 7-8 tane ciddi hataya zorladıklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

‘Rakiple aramızdaki fark topla oynadığımız ilk temas’

“Farkı özetlemeye çalışırsak; rakibimiz ile bizim aramızdaki en büyük fark, topla oynadığımız ilk temas. Stanisic, ilk temasta çok farklı topu oyuna sokuyor. Biz orada eksik kalıyoruz. Burada kendimizi geliştirmemiz gerekiyor.”

‘Önemli olan genç oyuncular’

“Biz hep bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreçte genç oyunculara, böyle zor bir maçta ve zor bir rakibe karşı süre vermemiz önemliydi. Önemli olan genç oyuncular, bu süreyi aldığında elde edecekleri tecrübeyi idmanda veya bizim anlattığımız ile kazanamazlar. Bunu sahada öğrenmeleri gerekiyor. Maçtan sonraki bu zor durumu karşı dersler çıkarmak için çalışacağız.

‘Hakan Çalhanoğlu’nun kasığında zorlanma var’

“8 adımımız var. 2 adımı oynadık. Önümüzdeki maçlarda daha iyi iş çıkarıp kazanmak istiyoruz. Hakan Çalhanoğlu, kasığından bir zorlanma yaşadı. Ne kadar ciddi olduğunu MR’dan sonra öğreneceğiz.”

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