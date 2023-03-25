Stefan Kuntz’dan sürpriz tercih! 663 gün sonra Milli Takım’da…

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Türkiye, deplasmanda Ermenistan’ın konuğu oldu. Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu’nda TSİ 20.00’de başlayan karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu’ndan Sanchez Martinez düdük çaldı. Martinez’in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto üstlendi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kaleyi Mert Günok’a emanet ederken savunma üçlüsünü Ozan Kabak, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü’den oluşturdu. Orta sahada Onur Bulut, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu ve Ferdi Kadıoğlu’ndan oluşturan Kuntz, hücum hattında ise Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Cenk Tosun’u sahaya sürdü.

MERT GÜNOK 663 GÜN SONRA KALEDE

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, göreve geldikten sonra tecrübeli file bekçisi Mert Günok’u ilk kez milli takım kadrosuna dahil etti. Kuntz ayrıca Umut Nayir ve Mehmet Can Aydın’ı da ilk kez milli takıma çağırdı.

Ermenistan karşısında Ay-yıldızlı ekibin kalesini koruyan Mert Günok, 663 gün sonra milli takımda görev aldı. Tecrübeli eldiven son olarak Gine ile 31 Mayıs 2021 tarihinde Antalya’da oynanan özel maçta milli takımın kalesini korumuştu. Mert Günok, bu maçın ardından 6 maçta daha milli takım kafilesine dahil edilse de bu karşılaşmalarda süre bulamadı.

BAKAN KASAPOĞLU MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı’nı Erivan’da yalnız bırakmadı.

Ay-yıldızlıların Ermenistan’a konuk olduğu karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti. Kasapoğlu ayrıca 15 yıl sonra bakanlık düzeyinde Ermenistan’a gelen ilk isim oldu. Daha önce ise 2008 yılında 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yine Ermenistan ile Türkiye arasında oynanan futbol karşılaşması nedeniyle Erivan’a gelmişti.

3 İSİM KADRODA YER ALMADI

A Milli Futbol Takımı’nda 3 isim Ermenistan maçının kadrosunda yer almadı. Teknik Direktör Stefan Kuntz; Abdülkadir Ömür, Mehmet Can Aydın ve Barış Alper Yılmaz’ı karşılaşma kadrosuna dahil etmedi.

MİLLİ MARŞIMIZ ISLIKLANDI

Karşılaşma öncesinde Milli Marşımız okunurken, stadyumdan ıslıklar yükseldi. A Milli Futbol Takımı, karşılaşma öncesinde İstiklal Marşımızı okurken, stadyumda yer alan Ermeni taraftarlar, İstiklal Marşımızı ıslıkladı