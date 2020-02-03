Stephen King: Facebook’u bırakıyorum, kişisel verilerin korunduğuna güvenmiyorum

Yazar Stephen King, yayılan yanlış bilgiler, siyasi reklamlar ve kişisel verilerin korunduğuna dair şüphesi olduğu için Facebook‘u bıraktığını açıkladı. King, sevenlerini Twitter’da kendisini takip etmeye davet etti.

King, Facebook’u bıraktığını Twitter’da bir paylaşım yaparak duyurdu. King, “Facebook’u bırakıyorum. Siyasi reklamlara izin verilen yanlış bilgiler seliyle rahat edemiyorum ayrıca kişisel verilerin korunduğuna güvenmiyorum. Beni isterseniz Twitter’dan takip edin” yazdı.

I’m quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that’s allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users’ privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like. — Stephen King (@StephenKing) February 1, 2020

​Korku türünde kitaplarıyla tanınan Stephen King’in yaptığı paylaşımdan sonra Facebook hesabı silindi.

King, daha önce ABD Başkanı Donald Trump hakkında sert eleştirileriyle de gündeme gelmişti.