STK ve gençlerin yardım faaliyetleri yasaklandı

İçişleri Bakanlığı’nın 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağın getirmesinin ardından Vefa Sosyal Destek grupları doğrultusunda hizmet veren devlet memurları, belediye çalışanları ve polislerin yanı sıra sivil toplum örgütleri, partilerin gençlik gruplarının da oluşturdukları yardımlaşma grupları da gönüllü olarak ihtiyacı olan vatandaşlara yardım ulaştırıyordu. Ancak Muğla Valiliği, resmi faaliyetler dışında bütün sivil toplum faaliyetlerinin yasaklandığını duyurdu.

YARDIMLARI VEFA KOORDİNASYON KURULU YAPACAK

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının 21.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelgesi kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen tek başına yaşayan ve/veya herhangi bir yakını bulunmayan 65 yaş ve üzeri ile bazı kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın zorunlu/temel ihtiyaçları İl genelinde Vali/Kaymakamlar Başkanlığında oluşturulan “Vefa Koordinasyon Grubu” tarafından Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, yerel yönetimler, Sağlık Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay görevlileri aracılığı ile karşılanacaktır.

* Kurulan Vefa Koordinasyon Grubunun kararı/görevlendirmesi/koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirilmeyecektir.

Sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın zaruri /temel ihtiyaçlarına olan taleplerini 112, 155, 156 çağrı numaraları üzerinden iletebileceklerdir”

İLGİLİ HABER Yılmaz Özdil’den corona virüsü açıklaması: İki tane çok ciddi problem var!