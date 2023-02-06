STK’lardan Adıyaman ve Kahramanmaraş için çağrı

Adıyaman’da AFAD binası dahil tüm kamu kurumu binalarının ağır hasar gördüğünü söyleyen STK Temsilcisi, “AFAD’ın binası dahil tüm kamu kurumları ağır hasarlı. Köylere henüz ulaşılmamış durumda. Merkezde insanlar göçük altında yardım bekliyor. Hiçbir şekilde yardım ulaşmıyor. Çadır dahil hiçbir malzeme Adıyaman’a ulaşmamış durumda. Kurtulanlar hipotermi geçirmek üzere, enkaz altındakiler de bu şekilde giderse donarak hayatını kaybedecek. Elektrik iletim hatları koptuğu için elektrik yok. Telefonunun bataryası bitenin dünyayla bağlantısı kesilecek” dedi.

“ÇOCUKLARIMI KURTARIN”

SÖZCÜ muhabirinin edindiği bilgiye göre Kahramanmaraş’ta da benzer durum yaşanıyor. Elbistan ilçesinde enkaz altında kalan oğlu için sabah saatlerinden beri feryat eden bir annenin görüntüleri yürek dağladı.

Kadının çaresizliğini görüntüleyerek sosyal medyadan duyurmaya çalışan kişiden yardım isteyen gözü yaşlı anne, “Gitme kurban olurum, ne olursun gitme, çocuklarımı kurtar, evdeler” diye yalvardı.

Görüntüleri çeken kişi ise “Kahramanmaraş Elbistan’da çok sayıda ölü ve yaralı var. Kimsenin elinden hiçbir şey gelmiyor. Elbistan’a acil yardım istiyoruz. Telefonlar aramaya kapalı. Yollar kapalı. Yardım istiyoruz” dedi.

Yolların yarıldığı, onlarca evin yıkıldığı Pazarcık ilçesi ve köylerine ise depremin üzerinden saatler geçmesine rağmen, hiçbir kurtarma ekibi veya yardım malzemesinin ulaşmadığı belirtildi.