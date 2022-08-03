STK’lardan “Gezi’ye Özgürlük” eylemi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bağlı odaların Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davada verilen ceza kararı üzerine Türkiye genelinde başladığı nöbet bugün 100’üncü gününe girdi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bodrum Temsilciliği yaptığı açıklamada, “Arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız ve bu ülkenin en görkemli halk hareketi olan Gezi’ye sahip çıkmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.” denildi.

Yaşar ANTER

100 gündür cezaevinde bulunan Gezi davası tutukluları için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bodrum Temsilciliği bir açıklama yaptı. “Hepimiz Gezideydik, Gezi Davasında Verilen Hukuksuz Kararları ve Tutuklamaları Kabul Etmiyoruz” pankartının önünde yapılan basın açıklamasına ilçedeki siyasi parti ve STK temsilcileri de katıldı.

“ARKADAŞLARIMIZIN MASUMİYETİNE İNANIYOR BU HUKUKSUZLUĞU KINIYORUZ”

TMMOB İlçe koordinasyon Kurulu Temsilcisi Mustafa Erdoğan, yaptığı açıklamada Osman Kavala’nın 1737 gündür, diğer arkadaşlarının ise 100 gündür haksız ve suçsuz yere cezaevinde tutulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

*Arkadaşlarımızın masumiyetine inanıyor, bu hukuksuzluğu kınıyoruz. Meslek alanlarımızın tarihsel birikimle oluşmuş temel ilkeleri çerçevesinde halka ait olanı korumak, kamu yararını savunmak biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının temel görevidir.

*Bu görev doğrultusunda, İstanbul kentinin en önemli kamusal alanlarından biri olan Gezi Parkı’nı korumak, Gezi Parkı park olarak kalsın diye mücadele etmek mesleki etik ilkelerimizin bir gereğiydi.

*2013 Haziran’ında, korunması gereken yalnızca kamusal alanlar da değildi üstelik. İktidarın baskı politikaları, temel hak ve hürriyetleri günden güne askıya alması yurttaşların nefes almasını daha da zorlaşıyor, ülkenin geleceği karanlığa gömülüyordu.

*Aydınlık bir geleceği savunma, düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıkma ile doğal alanlarımızı, meralarımızı, kıyılarımızı, ormanlarımızı, kamusal alanlarımızı koruma düşüncelerinin kesiştiği simgesel bir mekana dönüştü Gezi.

“ARKADAŞLARIMIZI DERHAL SERBEST BIRAKIN”

Tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılması çağrısında bulunan Erdoğan, “TMMOB ve bağlı Odaları olarak, mesleki ve teknik bilgimizi halkın yararına kullanmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız ve bu ülkenin en görkemli halk hareketi olan Gezi’ye sahip çıkmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. 100. günde bir kez daha sesleniyoruz; arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın! Gezi’den ve arkadaşlarımızdan elinizi çekin! Biz kazanacağız, Gezi kazanacak!” dedi.

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