Stoltenberg: Türkiye’ye halihazırda destek sunuyoruz

Zagreb‘de basın mensuplarıyla bir araya gelen Stoltenberg, İdlib’deki durum bağlamında Türkiye’ye sunulacak desteğe ilişkin olarak, “NATO halihazırda Türkiye’ye destek sunuyor. Ancak Türkiye, Irak ve Suriye’nin komşusu ve hiçbir partnerimiz terörden bu kadar zarar görmüyor. Bu nedenle, mevcut duruma ve halihazırda Türkiye’ye sunduğumuz destek konusunda odaklanacağımızı düşünüyorum” dedi.

İspanya’dan Türkiye’nin güneyine Patriot bataryası konuşlandırıldığını, AWACS uçaklarının devriye gezdiğini ve üslere yapılan ziyaretlerin sıklaştığını söyleyen Stoltenberg, “Türkiye’ye özel güvence verici tedbirlere sahibiz. Dolayısıyla NATO’nun Türkiye’de artan bir varlığı söz konusu” diye ekledi.

‘Uçuşa yasak bölge konusunda spekülasyon yapılmamalı’

Stoltenberg, Ankara’nın talebi üzerine İdlib’de uçuşa yasak bölge kurulması konusundaki görüşlerini de paylaştı.

Bu konuda çok fazla spekülasyon yapılmaması gerektiğini kaydeden Stoltenberg, “Her şeyden önce siyasi bir çözüm ve ilerleme kaydedilmesini sağlayacak siyasi taahhütlere ihtiyaç var. Eğer spekülasyonda bulunmaya başlarsam belirsizliğe daha da katkıda bulunurum, ancak ihtiyacımız olan bu değil” ifadelerini kullandı.