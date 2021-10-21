Stoltenberg’den Afganistan açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “NATO, Afganistan’dan çekilmeye ilişkin çıkarılacak dersler üzerinde çalışıyor” dedi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO karargahı, 2 gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na ev sahipliği yapıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO karargahında öğle saatlerinde başlayan toplantı öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtladı. Stoltenberg, muhabirlerin Afganistan’dan çıkarılacak en önemli dersin ne olduğu sorusuna, Afganistan’daki askeri misyondan ders çıkarma sürecinin hala devam ettiği ve nihai sonuçlara varmak için henüz erken olduğu şeklinde yanıt verdi.

Stoltenberg, NATO’nun içinde bulunduğu zor ikilemi, “Afganistan’dan çekilmekle Taliban geri geldi, kalmamız ise daha fazla çatışma ve şiddete yol açacaktı” ifadeleriyle anlattı. Taliban’ın geri dönmesinin, uzun vadede daha fazla zayiat ve şiddete tercih ettiklerini belirten Stoltenberg, kapsamlı istişareler sonucu geçtiğimiz yaz Afganistan’daki NATO askeri misyonunu sonlandırma kararı aldıklarını hatırlattı.

“AFGANİSTAN MİSYONU BOŞUNA DEĞİLDİ”

Ders çıkarma sürecinin hem işlerin nerede yürümediğine hem de nerede yürüdüğüne yoğunlaşması gerektiğinin altını çizen Stoltenberg, “Afganistan’da önemli kazanımlar elde ettiğimizi unutmamalıyız, misyonumuz boşuna değildi. Afganistan’da uluslararası terör yuvalanmalarını önledik. NATO müttefiklerine karşı Afganistan’dan gelecek saldırıları da 20 yıl boyunca engelledik. Şimdi teyakkuzda olacak ve bu kazanımları koruyacağız” dedi.

Muhabirlerin, NATO’nun caydırıcı yaklaşımıyla ilgili sorularını da yanıtlayan Stoltenberg, nükleer silahlar olduğu sürece NATO’nun nükleer bakımdan caydırıcılığa sahip olacağını çünkü tek taraflı nükleer silahsızlanmaya inanmadıklarını söyledi. Stoltenbeg, “Rusya, Çin ve Kuzey Kore gibi ülkelerin nükleer silahlara sahip olduğu ve bizim sahip olmadığımız bir dünyanın daha güvenli olduğuna inanmıyoruz. Tek taraflı nükleer silahsızlanma yerine dengeli, doğrulanabilir nükleer silahsızlanmaya inanıyoruz” diye konuştu.

“RUSYA İLE DİYALOG ARTIK DAHA ZOR”

Stoltenberg, Rusya’nın Moskova’daki NATO ofislerini kapatması ve NATO karargahındaki Rus misyonunun askıya alınması kararının ardından diyalogun nasıl sağlanacağı sorusuna da cevap verdi.

“Rusya ile halen iletişim yollarımız ve kanallarımız var ancak Rusya’nın Moskova’daki 2 NATO ofisini kapatma ve buradaki Rus misyonunun faaliyetlerini durdurma kararı nedeniyle üzgünüz. NATO’nun Rusya’ya yönelik anlamlı bir diyalog kurma çabalarıyla birlikte ‘caydırıcılık ve savunma’ şeklindeki yaklaşımı devam ediyor ancak elbette, Rusya’nın Moskova’daki NATO ofislerini kapatma kararı nedeniyle diyalog artık daha zor. Ayrıca NATO ile Rusya arasındaki ilişkinin şu anda düşük bir noktada olduğunu da anlamamız gerektiğini düşünüyorum” diyen Stoltenberg, Rusya ile ilişkilerin Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana en düşük seviyede olduğunu söyledi.

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