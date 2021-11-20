Stranger Things yıldızı menajerini gözünü kırpmadan kovdu

Stranger Things yıldızı Finn Wolfhard, cinsel saldırı iddialarıyla suçlanan menajeri Tyler Grasham’ı gözünü kırpmadan kovdu. Wolfhard’ın bu hareketi sektörde örnek olarak gösteriliyor.

Sozcu.com.tr

Netflix’in popüler dizisi Stranger Things’te Mike Wheeler karakterini canlandıran Finn Wolfhard, henüz 11 yaşındayken şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı.

Stranger Things’in popülaritesi arttıkça Wolfhard, hem oyunculuk kariyerini geliştirme hem müzik hem de yönetmenlik yapma fırsatı yakaladı. Ancak Mike Wheeler karakteriyle başarısından söz ettiren genç yıldız, son zamanlarda menajeriyle yaşadığı sorun nedeniyle gündemde.

Wolfhard’ın menajerliğini yapan Tyler Grasham için 2017 yılında cinsel suistimal iddiaları ortaya atıldı. İddialardan sonra Wolfhard, ajanstan somut olarak ayrılan ilk müşterilerden biri oldu. Wolfhard konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

SEKTÖR İÇİN ÖRNEK OLDU

“Yetkisini kötüye kullanıyordu. Böyle bir şey söz konusu olduğunda, ‘Evet, ama onunla tanıştım ve gerçekten hoş biri’ gibi kişisel bir tavır takınamazsınız. Böyle inanılmaz derecede ciddi ve korkunç bir şey ortaya çıktığında, geri dönüşü yoktur. Bunu öğrendiğimde, ‘Oh, kesinlikle onu kov’ dedim. Bu kişiden zarar gören insanlar için çok kötü hissettim.”

#MeToo hareketinin patlaması ve Grasham’a yönelik dört suçlamanın ortaya çıkması genç oyuncunun bu kararı almasında da etkili oldu. Suçlamalar nihayetinde reddedildi ve Grasham sektörde çalışmaya devam etti.

Wolfhard, genç yaşına rağmen, menajerini kovmayı seçtiğinde film endüstrisindeki herkes için güçlü bir örnek oldu. Özellikle de geçtiğimiz aylarda Angelina Jolie ve Brad Pitt’i de karşı karşıya getiren Harvey Weinstein olayında, ünlü yapımcının yaptıkları kulaktan kulağa dolaştığı halde Hollywood ünlülerinin Weinstein ile çalışması tepki çekti. Jolie de eski kocası Pitt’i bu nedenle suçlayan isimlerden biri oldu.

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