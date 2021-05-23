Stresli dönemlerde rahatlamanızı sağlayacak 3 basit yöntem

Stresin sağlık açısından bir tehdit olduğu bilinse de stresten uzak durmak her zaman elimizde olmuyor. Hayatımızın belli dönemlerinde farklı nedenlerle stresli günlerden geçebiliyoruz. Stresli olmayı engelleyemesek de bu zorlu süreci kısaltabilir, sağlığımıza zarar vermeden, önlemler alarak çok daha sakin bir süreç geçirebiliriz.

Araştırmacılar stresi azaltacak ve bünyemizi rahatlatacak üç basit yöntemi ortaya çıkardılar:

1. Bir fincan kakao için

Birmingham Üniversitesi’ndeki araştırmacılara göre, işte yorgun hissettiğinizde bir fincan kakao içmek, stres kaynaklı kardiyovasküler değişiklikleri önleyebilir ve kalbinizi koruyabilir.

Birmingham Spor, Egzersiz ve Rehabilitasyon Bilimleri Okulu’nda beslenme bilimcisi olan Dr Catarina Rendeiro, insanlara stresli dönemlerinde bir fincan kakao verildiğinde kan damarlarının daha iyi çalışabildiğini ortaya çıkardı.

Rendeiro, “Flavanol bakımdan zengin kakao içmenin, zihinsel stres nedeniyle ortaya çıkabilecek kan damarlarındaki geçici bozuklukları azaltabileceğini bulduk” diyor.

İşlenmemiş kakaoya ek olarak, flavonoidler açısından zengin diğer yiyeceklerin tüketilmesini öneriyor. Elma, siyah üzüm, böğürtlen, kiraz, ahududu, armut ve yeşil çay stresin etkileriyle savaşabilir.

2. Günde altı porsiyon meyve ve sebze yiyin

Günde en az 470 gram meyve ve sebze – veya altı porsiyon – yiyen insanlar, bu miktarın yarısını tüketenlere göre %10 daha düşük stres seviyelerine sahipler.

Edith Cowan Üniversitesi Beslenme Araştırmaları Enstitüsü’nden baş araştırmacı Simone Radavelli-Bagatini, meyve ve sebzelerin ruh hali üzerindeki olumlu etkisini belgelediğini ve bunun muhtemelen vücuttaki oksidatif stres üzerindeki etkilerine bağlı olduğunu söylüyor:

“Sebzeler ve meyveler, iltihabı ve oksidatif stresi azaltabilen, dolayısıyla da zihinsel sağlığı iyileştiren vitaminler, mineraller, flavonoidler ve karotenoidler gibi önemli besinler içerir.”

3. Aslan nefesi tekniğini deneyin

Zihinsel stres nefes almayı etkileyebilir. Öğrenciler için ders çalışırken zihinsel stresin nasıl hafifletilebileceği konusunda kurslar düzenleyen bir eğitim danışmanı olan Richard Evans, nefesi kontrol etmenin önemine dikkat çekiyor.

Aslan nefesi adı verilen uygulamanın, stresi azaltmak için günlük olarak tekrarlanmasını öneriyor.

Aslan nefesi için öncelikle rahat bir oturma pozisyonunu almak gerekiyor. Avuç içleri dizlere doğru bastırılır, parmaklar genişçe açılır. Burundan derin nefes alırken gözler genişçe açılır. Bunu yaparken de ağız genişçe açılıp dilin ucu çeneye doğru getirilir. Uzun bir “ha” sesi çıkararak nefes verilir. Evans, bu uygulamayı 2-3 kez tekrarlamayı öneriyor.

Evans stresten anında kurtulmak için, kısa ama özlü nefesler şeklinde nefes almayı da tavsiye ediyor. Rahat bir pozisyonda dik oturup dört saniye nefes alıp, dört saniye nefes tutulur ve dört saniye nefes verilir. Evans, bunu dört dakika boyunca veya sakinleşene kadar tekrarlamanın son derece etkili ve hızlı bir şekilde rahatlık sağlayacağını belirtiyor.

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